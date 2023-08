Mercato: après son triplé favec les Bleues, Diani rejoint officiellement l'OL

Après son triplé ce mercredi face au Panama avec les Bleues (victoire 3-6), Kadidiatou Diani a officiellement un nouveau club. L'avant-centre de 28 ans, meilleure buteuse et joueuse la saison dernière avec le PSG, rejoint l'Olympique lyonnais pour quatre saisons.

C'est ce qui s'appelle avoir le sens du timing. Quelques heures seulement après une prestation aboutie face au Panama avec les Bleues (3-6) et trois buts inscrits lors du dernier match de poules de l'équipe de France au Mondial, l'OL a officialisé l'arrivée de Kadidiatou Diani dans ses rangs. Dans une vidéo mettant en scène un artiste peintre sur la colline de Fourvière, le portrait de la joueuse de 28 ans est révélé.

Diani veut conquérir la Ligue des champions avec l'OL

L'ex-attaquante du PSG, formée à Juvisy, rejoint les championnes de France pour quatre saisons, jusqu'au 30 juin 2027. Un renfort de poids pour l'effectif rhodanien, qui attire dans ses filets celle qui a été élue meilleure joueuse de D1 Arkema la saison dernière et qui a fini meilleure buteuse avec 17 réalisations en autant de matchs.

Diani, qui compte déjà deux Coupes de France et un championnat de France avec Paris, entend bien faire grossir un peu plus son palmarès à Lyon. En ligne de mire, la Ligue des champions, que l'OL a déjà remporté à huit reprises dans son histoire, et espère bien reconquérir la saison prochaine.