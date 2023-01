Mercato: après une Coupe du monde réussie, Kolo Muani a mis l’Europe à ses pieds

Buteur en demi-finale du Mondial contre le Maroc puis auteur d’une entrée fracassante en finale face à l’Argentine, Randal Kolo Muani est courtisé par de très nombreux clubs européens. Son club, Francfort, aimerait faire de lui le joueur le plus cher de son histoire.

Il s’est révélé aux yeux du monde le 18 décembre dernier, en finale de la Coupe du monde. Aujourd’hui, c’est l’Europe qui fait les yeux doux à Randal Kolo Muani. Le buteur de Francfort a changé de dimension depuis le Mondial. Son but en demi-finale contre le Maroc et son entrée fracassante en finale n’ont pas échappé aux nombreux représentants de clubs présents au Qatar. Ce tournoi auquel il ne devait même pas participer (il a remplacé Christopher Nkunku, forfait) a mis en lumière toutes les qualités qu’il démontre sur les pelouses de Bundesliga. Le Bayern Munich n’a pas attendu fin décembre pour montrer un intérêt. Le club est fidèle à sa stratégie de recruter dans un premier temps les meilleurs éléments du championnat. Avant même le début de la compétition, les Bavarois ont donc toqué à la porte, tout comme Tottenham et Liverpool.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Francfort veut en faire le transfert le plus cher de l’histoire du club

Avant la Coupe du monde, Francfort le valorisait à 50 millions d’euros. Lorsqu’il a été appelé à disputer le tournoi le plus prestigieux de ce sport, l’estimation est montée à 60 millions d’euros. Si le buteur Français continue à être performant (cinq buts et 10 passes décisives en Bundesliga, deux buts en Ligue des Champions cette saison) le prix pourrait s’envoler. En privé, la direction sportive ne cache pas son intention de réaliser avec Randal Kolo Muani le transfert le plus cher de l’histoire du club. Le record est détenu par Luka Jovic, parti au Real Madrid à l’été 2019 pour un peu plus de 60 millions d’euros.

Depuis quelques jours les téléphones des dirigeants de Francfort sonnent et l’ancien Nantais est très courtisé. Récemment, Everton est venu aux renseignements par exemple. Les Toffees partent probablement de trop loin sur ce dossier. Le destin de Randal Kolo Muani devrait s’écrire dans un club plus huppé. Il n’est pas insensible aux approches du Bayern Munich, mais, s’il devait partir, son choix n’est pas arrêté. La tendance aujourd’hui est de le voir terminer la saison à Francfort. Une offre démesurée pourrait-elle le faire bouger dès janvier ? Ce n’est même pas sûr. Au moment de quitter la France, Newcastle lui a fait un chèque en blanc. Conseillé par son entourage, avec une vision à long terme, il a préféré le projet allemand.

Gonflé à bloc pour la deuxième partie de saison

Le Villepintois est très motivé à l’idée de reprendre la Bundesliga. Même si, de l’avis général, sa Coupe du monde et sa finale sont une réussite, il a été la cible d’insultes racistes sur les réseaux sociaux à la suite de à sa frappe arrêtée par Emiliano Martinez en fin de prolongation contre l’Argentine. Dans un premier temps il a été touché par ses remarques. Le soutien de sa famille et de ses proches a beaucoup compté. Il aussi apprécié l’appui de la Fédération française de football, qui a décidé de porter plainte suites aux insultes à l’encontre de plusieurs joueurs dont lui. Son voyage à New-York lui a permis de se changer les idées également. Désormais, place au terrain où il sera aussi plus attendu. La pression n’a aucun effet sur lui. Il l’a démontré ces dernières semaines.