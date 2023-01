Mercato: Kolo Muani serait dans le viseur du Bayern Munich

Randal Kolo Muani plairait beaucoup aux dirigeants du Bayern Munich, rapporte L'Equipe ce lundi. Déjà dans le viseur de Manchester United après sa belle Coupe du monde, l’attaquant des Bleus pourrait intéresser le club bavarois pour un transfert cet été.

Les courtisans sont de plus en plus nombreux pour Randal Kolo Muani. Auteur d’une très belle Coupe du monde, avec notamment un but en demi-finale et une entrée en jeu fracassante en finale, l’attaquant de l’Eintracht Francfort a fait grimper sa cote auprès des cadors européens.

Selon L’Equipe, le Bayern Munich serait notamment très intéressé par l’ancien joueur du FC Nantes, arrivé libre à Francfort l’été dernier et sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2027. D’après le quotidien sportif, les dirigeants bavarois, prêts à terminer la saison avec l’effectif actuel, ne viseraient pas un recrutement du vice-champion du monde dès le mois de janvier. Mais ils pourraient d’ores et déjà se positionner pour un transfert cet été.

Manchester United également sur le coup

Alors que Kolo Muani a pris une nouvelle dimension au Qatar, Francfort peut espérer le garder jusqu’à la fin de la saison, notamment avec l’argument de la Ligue des champions, où le club allemand est toujours en course (ils affronteront Naples en 8e de finale). Au-delà, il sera compliqué de conserver l’attaquant de 24 ans, qui risque d’avoir des propositions salariales nettement supérieures à ses émoluments actuels (150.000 euros brut mensuels).

Kolo Muani serait également pisté par Manchester United, à la recherche d’un renfort offensif. À la différence du Bayern Munich, qui a pour l’instant seulement fait part de son intérêt à l’attaquant, l’état-major mancunien aurait déjà préparé une offre. Mais Kolo Muani est très heureux en Bundesliga, dont il est l’actuel meilleur passeur (huit passes décisives), et souhaiterait continuer à progresser en Allemagne.