EN DIRECT - Mercato: Galtier chambre Henry sur sa possible nomination à la tête de la Belgique

A l'issue de la défaite du PSG à Lens (3-1) dimanche, Marquinhos (28 ans) a confié être en bonne voie pour prolonger son contrat avec le PSG, où il est actuellement lié jusqu'en 2024. "On a bien avancé, a confié le Brésilien. J'espère que tout sera concrétisé le plus vite possible. On a bien avancé."