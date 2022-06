Mercato: Jovic proche de quitter le Real pour la Fiorentina

Selon la presse espagnole, Luka Jovic (24 ans), qui a échoué à s’imposer au Real Madrid, devrait s’engager avec la Fiorentina sous forme de prêt.

Le flop Luka Jovic (24 ans) devrait changer d’air cet été. Trois ans après son recrutement contre 60 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, l’attaquant serbe serait proche de s’engager en faveur de la Fiorentina, selon la presse madrilène. Le joueur a donné son accord pour rejoindre l’Italie sous forme de prêt avec prise en charge de la moitié de son salaire par le Real. Un doute subsiste sur l’intégration d’une option d’achat dans le contrat de l’attaquant, lié à Madrid jusqu’en 2025.

L’ancienne gâchette de Francfort n’a jamais réussi à se faire une place dans l’équipe madrilène. Il reste sur une nouvelle saison décevante avec seulement 19 matchs joués et un seul but marqué toutes compétitions confondues. Carlo Ancelotti compte très peu sur lui. C’était aussi le cas de Zinedine Zidane qui lui avait accordé une place très limitée dans la rotation. Le joueur avait donc été prêté six mois entre janvier et juillet 2021.

Le Real n’envisage pas de recruter un concurrent à Benzema

Mais sa situation n’a pas beaucoup changé depuis. Son départ n’est pas une surprise mais va affaiblir numériquement le secteur offensif du Real. Selon As, le plan des Merengues est ne pas dépenser pour se renforcer en attaque derrière Karim Benzema, incontestable en pointe.

Avec le départ de Gareth Bale, celui attendu de Jovic et l’autre espéré de Mariano Diaz, les solutions ne sont pas si nombreuses. Cela pourrait offrir une chance à Borja Mayoral, joueur formé au club va revenir d’un double prêt à l’AS Rome en début de saison, puis à Getafe pour la deuxième partie. Il attend sa chance depuis plusieurs années et avait conservé une certaine amertume contre Zinedine Zidane qui ne lui avait pas offert le temps de jeu promis à l’été 2020. Selon As, une discussion est prévue à la reprise avec Carlo Ancelotti pour évoquer sa place dans l'effectif.

Dans une interview à l’émission El Chiringuito, Florentino Perez, président madrilène, avait donné le ton de la suite du mercato du Real. "Maintenant, nous avons plus d'intérêt à former la nouvelle équipe avec les jeunes que nous avons et quelques renforts", avait-il confié.