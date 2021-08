Mercato: après West Ham, Tottenham aussi s'intéresse à Kurt Zouma

Le défenseur français Kurt Zouma est convoité cet été. Après West Ham, ce serait désormais les Spurs de Tottenham qui aimeraient s'attacher les services du vainqueur de la dernière Ligue des champions avec Chelsea.

Kurt Zouma fera-t-il encore partie de l'effectif des Blues le 31 août prochain ? Le défenseur français, resté sur le banc samedi dernier lors de la victoire de Chelsea face au Crystal Palace de Patrick Vieira (3-0), ne manque en tout cas pas d'offres pour rebondir.

Départ à Tottenham ou West Ham, échange avec Koundé ou rester à Chelsea : les trois options de Zouma

Le joueur de 26 ans, courtisé par West Ham, serait désormais dans le viseur de Tottenham selon Sky Sports, comme il y a un an, bien que les Spurs exploitent également la piste menant au joueur de la Fiorentina Nikola Milenkovic. Quoi qu'il en soit, le vainqueur de la dernière Ligue des champions souhaiterait rester à Londres afin d'y poursuivre sa carrière. Reste à savoir lequel de ses prétendants aura les reins assez solides pour aligner les quelques 30 millions d'euros réclamés par Chelsea.

Dans la presse a également fuité la possibilité, envisagée par les Blues, d'inclure Zouma dans un échange avec le défenseur de Séville Jules Koundé. Si l'entraîneur du club sévillan Julen Lopetegui s'est voulu rassurant sur ce dossier le week-end dernier, cette piste ne serait pas totalement enterrée.

Kurt Zouma avait disputé 66 minutes lors de la Supercoupe d'Europe entre Chelsea et Villarreal (1-1, 6 tab à 5) mercredi dernier. L'hypothèse de le voir rester, probablement en rotation, n'est pas non plus exclue, lui dont le contrat court jusqu'en juin 2023.