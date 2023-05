Liverpool: Klopp suspendu un match pour son comportement contre Tottenham

Jürgen Klopp a écopé d'une suspension d'un match ferme et d'une amende pour son comportement véhément à l'égard du corps arbitral lors du match Liverpool-Tottenham disputé fin avril.

En plein sprint final pour la course au top 4 qualificatif pour la Ligue des champions, Jürgen Klopp se retrouve privé de banc de touche pour un match. L'entraîneur de Liverpool a été sanctionné par la commission de discipline de la fédération anglaise de football (FA), en raison de son comportement véhément à l'égard du corps arbitral lors de la victoire spectaculaire 4-3 de son équipe contre Tottenham fin avril. Une amende 75.000 livres (86.000 euros) lui a aussi été infligée.

La décision prenant effet immédiatement, Jürgen Klopp devra s'asseoir en tribunes pour la réception d'Aston Villa prévue le 20 mai pour l'avant-dernière journée de Premier League.

Alors que Diogo Jota venait d'offrir la victoire sur le fil à Liverpool contre les Spurs, Jürgen Klopp avait couru le long de la ligne de touche pour célébrer devant le quatrième arbitre, avant de recevoir un carton jaune de la part de l'arbitre principal Paul Tierney.

Klopp avait regretté son attitude

La sanction qui lui a été infligée aurait pu être plus lourde, mais les décideurs ont pris note des excuses de l'intéressé après la rencontre. "Cette situation n'aurait jamais dû se produire", avait commenté Klopp en conférence de presse 48h plus tard. "C'était sous le coup de l'émotion, de la colère à cet instant", avait-il expliqué, tout en ajoutant qu'il "n'avait rien dit de mal" et qu'il ne souhaitait pas "s'approcher du quatrième arbitre".

"Après la rencontre j'ai essayé de me calmer mais je ne me suis pas comporté correctement. J'ai dit à la télévision: "Ce qu'il m'a dit n'était pas correct". J'ai ouvert la boîte que je ne souhaitais pas ouvrir", avait-t-il regretté.

Après ce match, le PGMOL, organisme responsable de l'arbitrage professionnel en Angleterre, avait publié un communiqué dans lequel il affirmait que Paul Tierney, au sifflet de cette rencontre, avait "agi de façon professionnelle tout au long de la rencontre, notamment au moment de sanctionner l'entraîneur de Liverpool".