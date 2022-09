Mercato: Arsenal a supervisé le Rennais Lovro Majer avec la Croatie

Selon le Daily Mail, des scouts d’Arsenal étaient présents à Zagreb jeudi soir pour superviser le milieu de terrain du Stade Rennais et de la Croatie, Lovro Majer, face au Danemark (2-1). Le milieu de 24 ans est entré en jeu en fin de match et a marqué le but de la victoire pour son équipe.

"Le nouveau Luka Modric." La réputation flatteuse du milieu de terrain du Stade Rennais Lovro Majer a dépassé depuis longtemps les frontières de la France et de la Croatie, son pays. En Angleterre, le nom du créateur breton commence à beaucoup circuler. C’est le cas du côté d’Arsenal. Selon le Daily Mail, des scouts des Gunners ont fait le déplacement jusqu’à Zagreb, jeudi, pour le voir jouer avec la Croatie face au Danemark (2-1).

Il est "heureux" à Rennes

Ils n’ont pas été déçus du voyage. Car si Majer était remplaçant, son entrée en jeu à la 78eme minute à la place Kovacic s’est avérée décisive. Servi par Petkovic, le joueur rennais a offert la victoire aux siens d’une belle frappe du gauche seulement deux minutes après l’égalisation d’Eriksen. Son troisième but en neuf sélections avec les vice-champions du monde. D’après The Sun, c’est la deuxième fois que Majer est supervisé par les recruteurs d’Arsenal.

Lovro Majer est arrivé au Stade Rennais il y a un an. Auteur d’une première saison très convaincante avec les Rouge et Noir, il a disputé huit matchs toutes compétitions confondues depuis la reprise (un but, deux passes décisives). Courtisé l'été dernier lors du mercato, il est finalement resté en Ille-et-Vilaine : "Je sais que plusieurs choses s’écrivent sur mon avenir, mais l’intérêt d’autres clubs, je le prends pour le moment seulement comme une confirmation que je fais bien les choses, a récemment confié le Croate à So Foot. Je suis heureux à Rennes, j’aime la ville, le club, je continue d’apprendre le français... Pour le moment, j’ai une ou deux leçons par semaine, mais encore une saison, et je pourrai encore mieux parler la langue." Majer est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2026.