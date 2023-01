Mercato: Arsenal officialise l'arrivée de Trossard, le plan B après l'échec Mudryk

Leandro Trossard est la première recrue hivernale d'Arsenal. Les Gunners ont déboursé 24 millions d'euros, sans compter les bonus potentiels, pour attirer l'ailier de Brighton. Le Belge pourrait jouer dès dimanche contre Manchester United.

Arsenal a vite réagi. Moins d'une semaine après avoir vu Mykhaylo Mudryk filer à Chelsea, les Gunners ont activé leur plan B et officialisé ce vendredi la signature de Leandro Trossard. Le Belge, 28 ans, arrive en provenance de Brighton contre un chèque d'environ 24 millions d'euros, selon la presse britannique. Avec les bonus, le prix total pourrait grimper autour de 30 millions d'euros pour les Gunners.

Un investissement nécessaire pour l'équipe de Mikel Arteta, leader de Premier League mais qui manque de profondeur dans certains secteurs. La blessure de Gabriel Jesus à la Coupe du monde a réduit un peu plus les options d'Arsenal devant et le recrutement de Trossard, capable d'évoluer à tous les postes de l'attaque, vient combler un manque en plus d'apporter une véritable alternative.

Il pourrait jouer dès dimanche contre Manchester United

"Je suis prêt à montrer aux fans ce que je peux faire", a expliqué le joueur au moment de s'exprimer pour la première fois comme joueur d'Arsenal. D'après les médias anglais, il se serait engagé pour 4 ans, alors que le club parle seulement d'un "contrat longue durée". Il va porter le numéro 19.

Avec Brighton cette saison, Leandro Trossard avait inscrit 7 buts et donné 3 passes décisives, mais l'histoire s'est mal terminée après une brouille avec l'entraîneur Roberto De Zerbi. Un épisode qui n'a pas refroidi Arsenal, qui espère pouvoir compter sur sa recrue dès dimanche contre Manchester United. "Tous les documents ont été transmis et nous espérons que Leandro sera éligible", a indiqué le club.