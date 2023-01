Premier League: Manchester United lâche des points à Palace sur un superbe coup franc d'Olise

Avant de se rendre à l'Emirates dimanche pour un choc au sommet de la Premier League face à Arsenal, Manchester United a concédé le nul mercredi soir sur la pelouse de Crystal Palace (1-1), manquant l'occasion de prendre provisoirement la deuxième place à Manchester City. L'égalisation a été signée de l'international Espoirs français, Michael Olise.

La belle série de Manchester United a pris fin. A Selhurst Park mercredi soir, les hommes d'Erik Ten Hag ont échoué à enchaîner une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Accrochés par Crystal Palace (1-1) sur un but en fin de rencontre, les Red Devils manquent l'opportunité de mettre la pression sur Manchester City, et un peu sur Arsenal, aussi. Tout avait pourtant bien démarré avec un but de Bruno Fernandes juste avant la pause, qui n'aura pas été loin d'être suffisant.

Au terme d'un beau mouvement, avec une jolie passe de Rashford dans l'intervalle et un centre en retrait bien senti d'Eriksen, le capitaine portugais a crucifié la défense de Crystal Palace. Manchester United a cru tenir, ensuite, grâce à quelques beaux arrêts de David De Gea. Mais un coup franc magnifique de Michael Olise, à la 91e minute, a mis un sacré coup sur la tête des Mancuniens. Avec l'aide de la barre transversale et dans une position compliquée, le Franco-britannique, et international Espoirs français, a donné un point à Palace.

Casemiro suspendu pour le déplacement à l'Emirates

Au classement, United était tout proche de passer deux points devant City mais reste finalement derrière à la différence de buts. Surtout, les hommes de Pep Guardiola jouent jeudi soir et même si la réception de Tottenham ne sera pas la plus évidente, ils peuvent remettre leurs rivaux dans le rétroviseur.

Pour les Red Devils, il y avait une meilleur manière d'aborder le choc contre Arsenal, dimanche à l'Emirates, que Ten Hag devra en plus préparer sans Casemiro, maillon essentiel du milieu de terrain, qui était sous le coup d'une suspension et a pris un carton jaune pour une grosse faute sur Zaha. La machine Manchester United, lancée à toute vitesse depuis quelques semaines, s'est sacrément enrayée en une soirée seulement.