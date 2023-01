Premier League; quand Mourinho prédisait en 2020 un avenir radieux au Arsenal d'Arteta

José Mourinho a fait mouche en déclarant en décembre 2020 qu'Arsenal, alors 14ème de Premier League, redorerait son blason avec Mikel Arteta. Deux ans plus tard, les Gunners sont leaders grâce à lui.

Prédire l'avenir n'est pas chose facile et le monde du sport n'y fait pas exception. José Mourinho s'y est risqué en décembre 2020. Son équipe de Tottenham bat Arsenal et Mikel Arteta (2-0) mais le Special One en est convaincu, le 14e de Premier League retrouvera les sommets grâce à l'entraîneur espagnol.

"Selon moi, notre performance est vraiment très, très bonne. Contre une équipe qui sera probablement critiquée car les points et leur position au classement (14e) ne sont pas bons. Mais je dois le dire : c'est une très bonne équipe. Un très bon coach !, assurait alors le Portugais Une équipe qui peut jouer de plusieurs manières. Une équipe qui peut changer de schéma durant le match. Une équipe qui peut évoluer à quatre ou à cinq derrière. Une équipe où on sent que ça travaille. Ca a été un match très compliqué pour nous. Après je peux imaginer que les Unes mettront en avant le fait qu'ils n'aient pas un bon classement mais je crois qu'avec ces joueurs et avec Mikel, Arsenal redeviendra Arsenal."

Un travail qui porte enfin ses fruits

Débauché à Manchester City un an plus tôt, le disciple de Pep Guardiola peine alors à sortir son équipe du ventre mou en championnat. Récupéré à la 11e place, Arsenal conclue la saison à la 8e place, synonyme de non-qualification en Coupe d'Europe.

Problématique après avoir été éliminé en seizièmes de finale d'Europa League contre l'Olympiacos. Mais en parallèle, les Canonniers sauvent leur saison en remportant la FA Cup contre Chelsea (2-1). Ils joueront la Ligue Europa. Ils ajoutent à cela un Community Shield gagné aux tirs au but face à Liverpool.

Arsenal se hisse jusqu'en demi-finale de Ligue Europa mais enchaîne une nouvelle saison galère en championnat. Septièmes, les Gunners regarderont les Coupes d'Europe à la télévision pour la saison 2021-2022 puisque cette fois-ci, l'aventure s'arrête rapidement en FA Cup.

Concentré sur la Premier League, Arsenal conclut l'exercice 2021-2022 à la 5e place, manquant de peu la 4e place qui leur aurait offert une place en Ligue des champions. La patte de Mikel Arteta commence à se voir.

Battus seulement trois fois cette saison, toutes compétitions confondues, les pensionnaires de l'Emirates Stadium sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue Europa et possèdent une belle avance sur leur dauphin, Manchester City, en Premier League.

Huit points d'avance qui tranchent avec les 24 points de retard à la fin de la saison dernière. Arsenal est dans la course pour finir champion de Premier League après près de vingt ans de disette et le sacre des Invincibles lors de la saison 2003-2004. Mikel Arteta pourrait devenir le digne successeur d'Arsène Wenger après avoir joué sous ses ordres.