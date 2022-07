Mercato: Arturo Vidal va s'engager avec Flamengo

Après 15 ans à jouer en Europe, Arturo Vidal va s'engager ces prochains jours avec Flamengo, pour un contrat de courte durée. Le milieu de terrain chilien reste sur une expérience avec l'Inter Milan.

Le milieu de terrain chilien Arturo Vidal est arrivé mercredi à Rio de Janeiro, où il devrait signer un contrat avec Flamengo, l'équipe la plus populaire du Brésil, jusqu'à la fin 2023. Pour l'instant, il appartient toujours à l'Inter Milan, où il a un contrat jusqu'en juin 2023.

Arturo Vidal évoluait depuis 2007 en Europe, où il avait rejoint alors le Bayer Leverkusen, en provenance de Colo-Colo, son club formateur. Le voilà désormais de retour sur son continent. "Je suis heureux d'être ici (...) Nous sommes en pourparlers", a déclaré Vidal aux journalistes à l'aéroport, après avoir été accueilli par des représentants du club et des dizaines de supporters.

Visite médicale ces prochains jours

Vidal a déclaré qu'il assisterait au match entre Flamengo et l'équipe colombienne Deportes Tolima au Maracana mercredi soir, comptant pour la qualification en quarts de finale de la Copa Libertadores. "Je vais regarder le match en tant que fan. J'espère qu'il (Flamengo) se qualifiera", a déclaré le Chilien, qui portera le maillot d'une équipe sud-américaine pour la première fois après quinze années passées en Europe.



Selon des médias, il doit effectuer jeudi des examens médicaux puis se rendre en Italie pour clore sa relation avec l'Inter Milan. Vidal, 35 ans, a évolué pour le Chili lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud (2010) et au Brésil (2014). Le milieu de terrain a également remporté deux Copa America avec le Chili en 2015 et en 2016. Le Chili ne disputera pas en revanche le prochain Mondial au Qatar.