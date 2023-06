PSG: Mbappé boucle la saison avec un nouveau record XXL en Ligue 1

Avec 29 réalisations, Kylian Mbappé remporte le titre de meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. Une performance, désormais, qui devient habituelle pour le joueur du PSG puisque c'est la 5e saison consécutive où Mbappé finit meilleur buteur. Il rejoint un cercle historiquement très fermé.

Kylian Mbappé a tremblé mais l'attaquant du PSG a bien terminé meilleur buteur cette saison en Ligue 1. Avec 29 buts, le Bondynois boucle sa 5e saison de suite à la tête de ce classement. Une performance qui le fait rentrer, encore un peu plus, dans l'histoire du championnat français.

Carlos Bianchi, Delio Onnis, Jean-Pierre Papin et désormais Kylian Mbappé. Ces 4 joueurs ont désormais un point commun. Ils ont été le meilleur buteur du championnat de France à 5 reprises. Mais le numéro 7 parisien ne s'est pas arrêté là. Il rejoint JPP dans un cercle encore plus fermé. Ils sont, désormais, les 2 seuls joueurs à avoir été meilleur buteur de Ligue 1 pendant 5 saisons consécutives.

"C'est pour l'histoire"

Saison historique pour Mbappé! Après avoir dépassé Edinson Cavani (200 buts), Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG, club qu'il a rejoint en 2017. Le natif de Bondy est également le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, et pour la 5e fois de suite. Un record que seul Jean-Pierre Papin possédait. Désormais 13e meilleur buteur de l'histoire du championnat français, à égalité avec Just Fontaine (164 buts), Kylian Mbappé est conscient de la trace qu'il est en train de laisser en Ligue 1. Au micro de Canal+, il a répondu très simplement sur son nouveau titre de meilleur buteur : "C'est pour l'histoire ça."

Avec encore, à minima une année de contrat, Kylian Mbappé pourrait très bien devenir meilleur buteur de Ligue 1 pour la sixième année consécutive. En attendant, il lui manque 15 buts avant d'intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat. Carlos Bianchi et Gunnar Andersson se partagent la 9e et 10e place avec 179 buts. Un défi qui semble dans les cordes de Kylian Mbappé. En revanche, le Bondynois devra rester plus longtemps dans l'Hexagone s'il souhaite devenir meilleur buteur de l'histoire du championnat. Delio Onnis est largement en tête de ce classement avec 299 réalisations après 15 saisons passées en France.