Mercato: Aubameyang se rapproche de Chelsea, qui ne voudrait pas payer autant au Barça

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Pierre-Emerick Aubameyang se rapprocherait de plus en plus de Chelsea, et un accord contractuel serait en passe d'être trouvé. En revanche la direction londonienne ne serait pas prête à payer le prix demandé par le Barça.

D'après Fabrizio Romano, les discussions entre le clan Pierre-Emerick Aubameyang et Chelsea ont été fructueuses jeudi et trouver un accord contractuel entre les deux parties ne devrait pas poser de problème. Les Blues vont commencer à négocier avec le FC Barcelone, espérant faire baisser le prix demandé (30 millions d'euros), jugé trop élevé.

Des discussions entre Chelsea et le clan Aubameyang

Toujours à la recherche d'un attaquant, Thomas Tuchel serait convaincu de l'utilité de l'attaquant du FC Barcelone à la pointe de son attaque. Pendant deux saisons à Dortmund, l'entraîneur allemand a eu sous ses ordres l'attaquant gabonais. Depuis, des discussions ont été ouvertes entre le joueur et Chelsea.

Si PEA n'a pas souhaité faire de commentaires en atterrissant à Barcelone, de retour de Paris, Fabrizio Romano avait expliqué que les deux parties souhaitent d'abord se mettre d'accord sur les termes d'un contrat avant que les Blues ne soumettent une offre officielle au Barça. Un prix qui poserait d'ailleurs problème, puisque selon la presse espagnole, les Catalans demanderaient 30 millions d'euros pour leur attaquant.

Une place de titulaire à Chelsea?

Si une offre orale de 14 millions d'euros aurait été faite de la part de Chelsea au Barça selon le média espagnol Relevo, aucune offre officielle ne serait pour l'instant sur la table des dirigeants blaugrana. Xavi ne serait pas enclin à le voir quitter le club puisqu'il le considère comme le parfait remplaçant de Lewandowski, mais le besoin de liquidités du Barça pourrait l'obliger à le laisser partir.

D'autant qu'Aubameyang est arrivé libre il y a six mois suite à la rupture de son contrat avec Arsenal. A Barcelone, "Auba" a inscrit 13 buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée mais voit sa place être compromise cette saison par l'arrivée du Polonais. A Chelsea, il aurait une place toute trouvée à la pointe de l'attaque suite aux départs de Romelu Lukaku et Timo Werner. Les Blues, qui ont signé Raheem Sterling cet été, cherchent logiquement un joueur plus axial pour compléter leur arsenal offensif.

Avec Thomas Tuchel à Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang a connu ses deux saisons les plus prolifiques en carrière (39 buts toutes compétitions confondues en 2015-2016, 40 en 2016-2017), décrochant au passage le titre de meilleur buteur de Bundesliga. Mais c'était il y a cinq ans.