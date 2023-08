Mercato: Auxerre annonce la résiliation du contrat de Kays Ruiz-Atil, qui dément la version du club

Sans en donner la raison, l'AJ Auxerre a annoncé ce jeudi la résiliation du contrat de Kays Ruiz-Atil, avec effet rétroactif au 12 juillet dernier. Le joueur de 20 ans a réagi en expliquant être à l'origine de cette résiliation.

Alors qu'il n'est plus apparu sous le maillot de l'AJ Auxerre depuis près d'un an, Kays Ruiz-Atil ne rejouera plus avec le club icaunais. Le pensionnaire de Ligue 2 a indiqué, ce jeudi, avoir résilié le contrat du Franco-Marocain, avec effet rétroactif au 12 juillet dernier. Aucune raison n'a été précisée.

Le joueur de 20 a réagi en expliquant sur Instagram être à l'origine de cette rupture de contrat. "Pour commencer, c'est moi qui ai résilié mon contrat qui me liait au club. Ensuite, plusieurs faits qui se sont déroulés la saison passée m'ont poussés à prendre cette décision de ne pas poursuivre au club", a détaillé le milieu de terrain passé par le centre de formation du Barça et le PSG.

Kays Ruiz sur Instagram © Instagram

Kays Ruiz-Atil, qui fêtera samedi ses 21 ans, n'a joué en qu'un seul match avec l'AJA: le 31 août dernier, à Lyon en Ligue 1 (1-2). Son nom n'est plus apparu sur une feuille de match depuis le 9 octobre 2022, lors d'une défaite d'Auxerre à Clermont, scellant également le destin de Jean-Marc Furlan dans l'Yonne.

Le début de carrièremouvementé de Kays Ruiz-Atil

Arrivé à Auxerre à l'été 2022 en provenance de l'équipe B du FC Barcelone, Kays Ruiz-Atil avait été renvoyé un an plus tôt de l'équipe des moins de 19 ans du Paris Saint-Germain, suite à son refus de prolonger.

Souvent mis en valeur grâce à sa justesse technique, Ruiz-Atil traverse un début de carrière tumultueux: recruté par le Barça à l'OL à l'âge de 7 ans, il a été interdit de jouer pendant un an après une sanction infligée par la Fifa au Barça pour cause de transferts frauduleux de mineurs, avant que son transfert au PSG en 2015 fasse l'objet d'un dossier des Football Leaks trois ans plus tard.