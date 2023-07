Mercato: avant de rejoindre le PSG, Skriniar fait ses adieux à l'Inter, sa "maison"

Le défenseur slovaque a entériné son départ de l'Inter avec un message destiné à toutes les composantes du club milanais, avant de rejoindre le PSG.

Si doute il y avait encore au lendemain de l’officialisation de son départ par l’Inter Milan, Skriniar l’a balayé en s’adressant aux supporters de l’Inter à travers un message publié sur Instagram, samedi. "Au cours de ces années, l'Italie, Milan et San Siro sont devenus ma maison et celle de ma famille, c'est dans notre stade que nous avons construit et célébré notre plus belle victoire avec le Scudetto", a-t-il écrit en préambule.

L’international slovaque, dont le contrat avec les Nerazzurri expirait cet été, a expliqué s’être senti protégé à Milan, "ma maison", "grâce à l'affection et à l'enthousiasme que les supporters milanais m'ont toujours réservés", affirmant que ces marques d’affection resteront à tout jamais gravées dans son coeur.

Le défenseur central a également eu une pensée pour ses coéquipiers, ses entraîneurs et tous ceux qui, au club, "au cours de ces six années, chaque jour, ont contribué à ma croissance humaine et professionnelle". Milan Skriniar va s'engager avec le Paris Saint-Germain où il a choisi de poursuivre sa carrière, à 28 ans. Et même si le transfert n’a pas encore été officialisé, il est acté depuis plusieurs mois déjà. Miné par des problèmes de santé, notamment des douleurs au dos qui inquiétaient l’état major parisien et pour lesquelles il a été opéré, Milan Skriniar a retrouvé les terrains récemment avec la sélection slovaque. Il n’avait plus joué depuis le 14 mars dernier et un déplacement à Porto en huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Skriniar a d’ailleurs profité du dernier rassemblement international de la saison, le mois dernier, pour aborder son avenir et évoquer son état physique. "Maintenant je vais bien parce que l'opération m'a remis sur pied, a-t-il rassuré auprès de la Gazzetta dello Sport. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir décidé de le faire plus tôt. On verra ce qu'il va se passer au PSG, mais l'important c'est que je vais bien. J'ai eu une grosse blessure et j'ai essayé de rattraper le temps perdu en m'entraînant même quand l'équipe était au repos." Désireux de retrouver du rythme après avoir longtemps patienté en salle d’attente, Skriniar a pu enchaîner deux matches d’affilée qu’il a disputés en intégralité avec sa sélection. Il espère désormais pouvoir démontrer avec le PSG qu’il est en parfaite santé.