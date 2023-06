Mercato: l'Inter officialise le départ de Skriniar, attendu au PSG

Sans surprise, l'Inter Milan annonce que son défenseur central Milan Skriniar ne prolongera pas son contrat, qui expire ce vendredi. L'international slovaque va s'engager en faveur du PSG pour la saison à venir.

Milan Skriniar à l'Inter Milan, c'est définitivement terminé. Comme confirmé par le club nerazzurro, le défenseur de 28 ans quitte la Lombardie six ans après son arrivée en provenance de la Sampdoria. Après 146 matchs et cinq titres, il arrive au terme de son contrat ce vendredi et va s'engager prochainement au PSG.

"Skriniar a été l'un des protagonistes de l'extraordinaire parcours de croissance de l'Inter"

"Six saisons pleines de victoires et de satisfactions: ici se termine l'aventure de Milan Skriniar avec le maillot de l'Inter, écrit le vice-champion d'Europe dans son communiqué. À l'Inter depuis l'été 2017, Skriniar a été l'un des protagonistes de l'extraordinaire parcours de croissance de l'Inter, qui a commencé avec le retour en Ligue des champions en 2018 et a été couronné par la conquête de cinq trophées au cours des trois dernières saisons. (...) Skriniar reçoit les salutations et les remerciements de toute la famille de l'Inter".

S'il a retrouvé les terrains avec la sélection slovaque la semaine dernière, Skriniar n'avait plus joué depuis le 14 mars dernier et un déplacement à Porto en 8e de finale retour de Ligue des champions. Capitaine de son équipe en début de saison, des pépins physiques l'ont freiné alors que sa décision de rejoindre le PSG n'a pas été bien reçue à tel point qu'il est resté sur le banc lors des finales de Coupe d'Italie et de Ligue des champions.

"Je vais bien parce que l'opération m'a remis sur pied"

"On verra ce qu'il va se passer au PSG, mais l'important c'est que je vais bien, avait-il récemment déclaré. J'ai eu une grosse blessure et j'ai essayé de rattraper le temps perdu en m'entraînant même quand l'équipe était au repos. (...) Maintenant je vais bien parce que l'opération m'a remis sur pied. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir décidé de le faire plus tôt."