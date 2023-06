Mercato: Skriniar évoque son état physique avant son arrivée au PSG

Milan Skriniar a profité du rassemblement de la Slovaquie avant les matchs contre l'Islande et la Liechtenstein pour aborder la question de son avenir. En fin de contrat à l'Inter Milan, le défenseur central a confirmé son arrivée imminente au Paris Saint-Germain lors du mercato estival. En évoquant ses pépins physiques.

L'affaire ne faisait déjà presque plus de doute mais Milan Skriniar a mis fin au suspense. Libre à la fin du mois de juin, le défenseur a confirmé qu'il rejoindra le PSG pendant le mercato. Arrivé au rassemblement de la sélection slovaque ce lundi après la finale de Ligue des champions perdue avec l'Inter Milan, le défenseur de 28 ans a pris la parole sur son avenir.

"On verra ce qu'il va se passer au PSG, mais l'important c'est que je vais bien, a lancé le central de 28 ans selon les propos relayés par les médias italiens comme la Gazzetta dello Sport. J'ai eu une grosse blessure et j'ai essayé de rattraper le temps perdu en m'entraînant même quand l'équipe était au repos."

"L'opération m'a remis sur pied"

Autorisé à négocier et à signer un pré-accord avec le club de son choix dès le mois de janvier, Milan Skriniar a vu son temps de jeu fondre chez les Nerazzurri. La faute à son départ programmé de longue date et surtout à cause d'un problème physique au dos. Mais selon le principal intéressé, c'est désormais du passé.

"Maintenant je me sens bien mais on ne peut pas retrouver le rythme sans jouer, a encore regretté Milan Skriniar. Si le sélectionneur décide de m’aligner, j'aiderai l'équipe car je me sens prêt et déterminé."

Et d'enchaîner sur sa forme: "Maintenant je vais bien parce que l'opération m'a remis sur pied. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir décidé de le faire plus tôt."

Opéré dans un établissement spécialisé à Bordeaux, Milan Skriniar s'estime à présent en parfaite santé. Le défenseur slovaque aura probablement l'occasion de le montrer les 17 et 20 juin lors des éliminatoires de l'Euro 2024 contre l'Islande et le Liechtenstein.