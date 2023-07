Mercato: avec l’aide de Chelsea, Strasbourg sur le point de faire un gros coup

Le défenseur central de Bruges Abakar Sylla va s’engager avec Strasbourg sous peu, moyennant 17 millions d’euros, d’après le journaliste Fabrizio Romano. L’Ivoirien est directement supervisé par Chelsea, qui a facilité le transfert.

Moins d’un mois après le rachat officiel du Racing Club de Strasbourg par le propriétaire du FC Chelsea, l’influence londonienne sur le mercato alsacien se fait déjà sentir. Ce vendredi, le 15e du dernier exercice de Ligue 1 a acté la signature du défenseur central ivoirien Abakar Sylla, en provenance de Bruges, contre 17 millions d’euros. Un transfert confirmé par le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano, et qui a été grandement facilité par les Blues.

Âgé de seulement 20 ans, le natif de Yamoussoukro est en effet directement supervisé par Chelsea, qui voit en lui un espoir à son poste et devrait suivre de près ses performances du côté de la Meinau, pour éventuellement lui faire traverser la Manche dans un futur proche. A court terme, l’opération bien que coûteuse devrait bénéficier à Strasbourg, avec qui il était étudié un contrat de cinq ans, selon L’Equipe.

Des débuts réussis en Europe

Arrivé en Europe il y a seulement deux ans, après avoir quitté son club formateur du SO Armée, Sylla avait fait forte impression en Belgique. Après une année à se roder au sein du Club NXT, l’académie de Bruges, l’Ivoirien avait été lâché dans le grand bain, en équipe première, où il avait fait forte impression et hérité assez tôt dans la saison d’une place de titulaire. Quelques blessures et une indiscipline chronique (trois suspensions au cours de la saison pour des cartons) l’ont toutefois limité à 28 matchs disputés.

Mais c’est surtout en Ligue des champions, que le défenseur technique et rapide a brillé, participant activement à la campagne qui a mené Bruges jusqu’en huitièmes. Il a notamment inscrit le but de la victoire face au Bayer Leverkusen (1-0) en poules. En passe de devenir la recrue la plus chère de l’histoire du club, Sylla devrait être le quatrième renfort de l’été, et arriver en même temps que l’espoir brésilien Angelo Gabriel, prêté par… Chelsea.