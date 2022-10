Ligue des champions: qualification historique pour Bruges, Naples passe aussi

Le Club Bruges s'est qualifié mercredi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, grâce à son match nul (0-0) sur la pelouse de l'Atlético Madrid dans le groupe B. Le Napoli s'est également qualifié avec une nouvelle large victoire contre l'Ajax (4-2).

Leader surprise du groupe B, le Club Bruges s'est qualifié mercredi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Grâce à son match nul 0-0 sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, mercredi dans le cadre de la 4e journée, le club belge accède pour la première fois à la phase à élimination directe de la compétition. Naples a également composté son billet pour les huitièmes de finale, grâce à sa victoire 4-2 contre l'Ajax (une semaine après s'être imposé 6-1 face à cette même équipe).

Le Club Bruges reste invaincu (trois victoires, un nul) et n'a toujours pas encaissé de but. Emmené par un Antoine Griezmann titulaire et omniprésent, l'Atlético de Madrid n'a pas su cependant concrétiser ses multiples occasions face à Simon Mignolet, impérial dans les cages, et ne compte que quatre points après quatre journées.

Une première depuis La Gantoise

Le FC Porto et le Bayer Leverkusen, les deux autres formations de ce groupe B, sont en mesure de rattraper le Club Bruges en finissant la phase de poules avec dix points. Mais dans le cas d'une égalité à trois, les résultats contre la quatrième équipe (Atlético) ne sont pas comptés. Ce qui explique que la formation flamande soit assurée de finir parmi les deux premiers.

La qualification du Club Bruges n'est pas seulement historique pour le club, mais aussi pour le pays. Ce n'est que la deuxième équipe belge de l'histoire à atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions (ère moderne depuis 1994) après La Gantoise en 2015/2016.

Concernant Naples, cette quatrième victoire en autant de matchs place les hommes de Luciano Spalletti devant Liverpool, l'Ajax et les Rangers.