Mercato: avec Nuno Tavares, Arsenal s'offre une pépite portugaise

Les Gunners d’Arsenal ont officialisé l’arrivée du très prometteur latéral gauche portugais Nuno Tavares. Agé de 21 ans, l’international U21 évoluait à Benfica.

Ça bouge à Arsenal. Après le départ de David Luiz, en fin de contrat, et celui de Mattéo Guendouzi, prêté à l’OM, le club londonien a annoncé ce samedi sa première recrue du mercato estival. Il s’agit de l’arrière gauche de Benfica Nuno Tavares. Agé de 21 ans, il a signé un "contrat de longue durée" selon le club londonien, qui n’a pas indiqué son échéance. Le montant du transfert s’élève à huit millions d’euros (+ bonus). Cet international portugais U21 est un joueur très prometteur, rapide et adroit des deux pieds.

En concurrence avec Tierney

Formé dans le club de Lisbonne, il a effectué ses débuts en pros en 2019 à l’occasion de la Super Coupe du Portugal face au Sporting (victoire de Benfica 5-0). Au cours des deux dernières saisons, Nuno Tavares a fait 25 apparitions avec l’équipe lisboète.

"C’est un jeune joueur plein de promesses, a commenté son nouveau coach Mikel Arteta sur le site des Gunners. Il a grandi à Benfica et a aussi montré toutes ses qualités avec la sélection U21 portugaise. Son arrivée va renforcer l’équipe et offrir plus d’options en défense, notamment grâce à son activé sur le terrain sur le côté gauche."

A Arsenal, Tavares portera le numéro 20. Il sera en concurrence avec l’international écossais Kieran Tierney (24 ans), titulaire au poste de latéral gauche la saison passée. Tavares rejoindra ses partenaires une fois terminée sa période d’isolement.