Mercato en direct: Giroud fonce vers l'AC Milan

Selon Sky Sport Italia, Chelsea et l'AC Milan sont en contacts étroits pour régler le transfert d'Olivier Giroud (34 ans). Initialement libre le 30 juin, l'attaquant français s'est retrouvé lié un an de plus avec les Blues, qui ont activé unilatéralement une option pour prolonger le bail de leur attaquant. Le club lombard, qui souhaitait recruter gratuitement l'international français, pourrait finalement verser une petite compensation à son homoligue londonien. Milan souhaite rapidement conclure l'affaire. Après la France et l'Angleterre, Giroud se rapproche d'une nouvelle expérience en Italie.