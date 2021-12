Mercato: Azpilicueta, libre en fin de saison, se rapproche du Barça

Selon plusieurs médias espagnols, le capitaine de Chelsea aurait un accord de principe avec le FC Barcelone en vue d'une arrivée libre l'été prochain.

Alors que le mercato d'hiver ne commence officiellement qu'à partir de samedi (1er janvier), la direction du Barça entend bien commencer à prospecter pour la saison prochaine. Et parmi les cibles du club catalan, qui vient tout juste d'enregistrer l'arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City contre 55 millions d'euros, se trouve le capitaine de Chelsea, César Azpilicueta.

Un accord de principe aurait déjà été trouvé

Le défenseur de 32 ans, vainqueur de la dernière Ligue des champions avec les Blues, arrive en fin de contrat en juin 2022 avec le club londonien et songerait à un retour en Liga, après avoir commencé sa carrière professionnelle à Osasuna. Et à en croire plusieurs médias espagnols, dont le journaliste Gerard Romero, il ferait même bien plus que d'y songer puisqu'un accord de principe existerait entre le Barça et le latéral droit. À condition, précise-t-il, que ce dernier résolve certains problèmes personnels encore en suspens.

Soucieux de se renforcer à moindres frais - à l'image du recrutement de Daniel Alves - les Blaugranas tiendraient là un renfort de poids. Outre sa dernière victoire en C1 avec Chelsea, "Azpi" a également remporté deux Ligue Europa (2013, 2019) et deux titres de champions d'Angleterre (2015, 2017) avec les Blues, sans compter ses succès en Coupe d'Angleterre (2018) et en Coupe de la ligue anglaise (2015). L'ancien joueur de l'OM (2010-2012) est également l'un des cadres de la sélection espagnole dirigée par Luis Enrique.