Barça: quand Ferran Torres pourra-t-il jouer?

Le Barça a officialisé mardi l’arrivée de Ferran Torres. Reste à savoir quand l’Espagnol, touché au pied depuis octobre, sera apte à jouer.

Après des semaines de négociations, le Barça officialisé mardi l’arrivée de Ferran Torres, premier renfort de ce mercato hivernal. Mais les Catalans ne pourront pas tout de suite compter sur lui.

Depuis mi-octobre, le désormais ancien joueur de Manchester City traîne une fracture du pied droit. Le délai d’indisponibilité annoncé était à l’origine d’un mois et demi, mais il devrait finalement être un peu rallongé.

Le club n’a pas communiqué de date de reprise, mais se montre optimiste après la visite médicale effectuée lundi par sa nouvelle recrue. "Sa fracture au pied droit évolue favorablement et la durée de son absence dépendra de sa guérison", indique le Barça. Selon le média espagnol Sport, Ferran Torres devrait être disponible mi-janvier.

En attendant, la présentation du joueur est prévue pour le lundi 3 janvier au Camp Nou, avant un entraînement ouvert au public.

L’attaquant espagnol était une priorité de Xavi qui compte faire de lui un élément important dans son onze de départ. Après un an et demi passé à Manchester City, il va ainsi retourner dans son pays natal. Le joueur de 21 ans, formé à Valence, est désormais sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2027. L’opération est chiffrée à 55 millions d'euros plus 10 millions d'euros sous forme de divers bonus. Avec ce recrutement, les Catalans lancent le nouveau cycle tant attendu par les supporters.