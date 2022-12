Mercato: Badé va être prêté au FC Séville, visite médicale prévue ce jeudi

Après son prêt manqué à Nottingham Forest, Loïc Badé, sous contrat avec Rennes jusqu’en 2026, va rejoindre le FC Séville en prêt avec option d’achat.

Loïc Badé va tenter de se relancer en Espagne. Après son prêt manqué à Nottingham Forest, le défenseur central de 22 ans vient d'arriver en Andalousie pour s’engager en prêt avec option d’achat avec le FC Séville, comme révélé par Fabrizio Romano et confirmé par RMC Sport. Son contrat avec Nottingham devrait être résilié dans les prochaines heures. La visite médicale est prévue ce jeudi.

Aucune minute jouée avec Nottingham Forest

Arrivé à Nottingham Forest à la toute fin du mercato estival, Loïc Badé n’a pas disputé la moindre minute sous le maillot du club anglais, promu en Premier League cette saison. Sa dernière apparition en match officiel remonte au 21 août dernier lors de la victoire du Stade Rennais contre Ajaccio (2-1, 3e journée de Ligue 1).

Depuis un an et demi, le défenseur français, sous contrat avec Rennes jusqu’en 2026, peine à confirmer tous les espoirs placés en lui à la suite de son passage réussi à Lens. Après avoir fait ses débuts en professionnel avec le Havre en Ligue 2, Badé a explosé chez les Sang et Or lors de la saison 2020-2021. Avant de rejoindre le Stade Rennais, où il n'a jamais vraiment su s'imposer.