Mercato: Bale à Cardiff, "ça aurait du sens" selon le sélectionneur gallois

En fin de contrat avec le Real Madrid à la fin de la saison, Gareth Bale va quitter le club madrilène. Une arrivée à Cardiff, en Championship, est évoquée au Royaume-Uni, et ne choquerait pas le sélectionneur du Pays de Galles, Robert Page.

Gareth Bale pourrait-il jouer en Championship la saison prochaine ? L’actuel joueur du Real Madrid est en fin de contrat au terme de la saison et son agent n’a pas fermé aucune porte pour la suite de sa carrière. "Ce que va faire Gareth ne sera pas une question d’argent, a expliqué Jonathan Barnett, agent du Gallois, à Wales Online. Il s’agira uniquement de ce qu’il veut faire à ce stade de sa carrière, où il veut être."

A bientôt 33 ans, l’ancien joueur de Tottenham et Southampton pourrait donc envisager de rejoindre Cardiff, le club de sa ville natale, actuellement en deuxième division anglaise. Une possibilité à laquelle a réagi le sélectionneur du Pays de Galles, Robert Page : "Ca coche toutes les cases, ça aurait beaucoup de sens, a-t-il reconnu. Il pourrait alors s’entraîner dans un endroit familier."

Même en Championship, Bale serait sélectionné

Mais jouer en deuxième division serait-il compatible avec une participation à la prochaine Coupe du monde au Qatar ? Les Gallois ne sont pas encore qualifiés, ils doivent disputer leur barrage contre l’Ecosse ou l’Ukraine, le 5 juin prochain. Mais Robert Page a déjà éludé la question.

"S’il devait jouer pour Cardiff et qu’on se qualifie pour la Coupe du monde, ça ne changerait rien à ce que je pense et au respect que j’ai pour Gareth, a assuré le sélectionneur. Il ferait bien sûr partie de l’équipe pour le Mondial." Il ne serait d’ailleurs pas le seul. Joe Allen, Chris Mepham ou Neco Williams, titulaires réguliers en sélection, jouent déjà en Championship. Chris Gunter et Joe Morell évoluent même un échelon plus bas, en League One.