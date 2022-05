Mercato: Kane espère que Conte va rester à Tottenham

Après le succès de Tottenham face à Burnley, Harry Kane espère qu'Antonio Conte va rester au club au-delà de la fin de saison, alors que les Spurs bataillent pour disputer la Ligue des champions.

Antonio Conte sera-t-il l'entraîneur de Tottenham la saison prochaine ? Alors que le nom de l'entraîneur italien est soufflé au PSG, Harry Kane espère que son coach restera à Londres la saison prochaine. "Je n'ai aucune idée (de l'avenir de Conte) pour être honnête, c'est sa décision, a confié l'attaquant des Spurs au Standard Sport. Il a travaillé très dur pendant qu'il était ici, c'est un gars formidable, un homme vraiment passionné, donc quelle que soit sa décision, vous devez la respecter. Mais c'est sûr que je l'apprécie et je sais que les garçons aiment travailler avec lui."

Kane veut rester à Tottenham

Le capitaine de la sélection anglaise a confié qu'il est fan de l'ancien entraîneur de Chelsea, très apprécié du reste du vestiaire. "Nous attendons avec impatience la saison prochaine, avec un excellent manager. Nous avons beaucoup appris depuis qu'il est ici." Auteur de 26 buts et 9 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Harry Kane a également affirmé qu'il était heureux à Tottenham et qu'il n'envisageait pas de départ, contrairement à l'été dernier.

Dimanche, Tottenham n'a pas laissé passer sa chance de piquer à Arsenal la 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions en battant, non sans peine, Burnley (1-0), dimanche, pour la 37e journée de Premier League. Après avoir sèchement battu les Gunners (3-0) en milieu de semaine, les Spurs leur passent devant avec 68 points contre 66 et une différence de but nettement meilleure (+24 contre +11).

Ils reviennent aussi à deux longueurs de Chelsea, 3e, mais les Blues, battus samedi en finale de la Coupe d'Angleterre aux tirs au but, par Liverpool, ont encore deux matches à domicile à jouer contre Leicester et Watford. Autant dire que gagner à Newcastle, lundi (20h45) sera absolument impératif pour Arsenal avant la dernière journée, dans une semaine, où ils recevront Everton alors que Tottenham ira à Norwich, dernier et déjà relégué.