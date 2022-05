Mercato: l'agent de Bale clarifie son avenir... loin du Real

Gareth Bale (32 ans) va quitter le Real Madrid cet été à la fin de son contrat mais n’a pas encore acté sa décision pour sa prochaine destination. Cela dépendra de la qualification ou non du pays de Galles à la Coupe du monde, confie son agent.

Cela restera comme un énorme gâchis. Gareth Bale (32 ans) va quitter le Real Madrid cet été à la fin de son contrat, huit ans après son arrivée au club contre 100 millions d’euros. S’il y a remporté quatre Ligues des champions, le Gallois a disparu des radars ces dernières années entre blessures et relations conflictuelles avec ses entraîneurs. Après un prêt plutôt réussi à Tottenham la saison dernière (16 buts en 34 matchs), l’attaquant n’a joué que cinq matchs cette année avec les Merengues (1 but) en raison de problèmes aux genoux, puis au dos. Il a récemment été critiqué pour avoir manqué le match du titre par les supporters qui l'ont pris en grippe depuis un long moment. Sa saison semble d'ores et déjà terminée, tout comme son aventure dans la capitale espagnole.

Alors que la possibilité d’une retraite a régulièrement été évoquée ces derniers mois, son agent Jonathan Barnett assure que rien n’est encore décidé pour la suite de sa carrière. Tout dépendra du sort du pays de Galles, qui doit disputer son barrage pour la Coupe du monde 2022, le 5 juin prochain contre le vainqueur de la rencontre Ecosse-Ukraine.

"Tout dépend de la qualification du pays de Galles"

"Il quitte le Real Madrid, mais nous devons attendre de voir ce que le pays de Galles sera capable de faire, a déclaré Barnett dans une interview au journal portugais, Record. Tout dépend de la qualification du pays de Galles pour la Coupe du Monde, puis nous prendrons une décision, qui peut varier si le Pays de Galles va ou non au Mondial. Coupe. Est-il plus probable de retourner en Angleterre? Je pense que oui, mais nous devrons attendre et voir si le Pays de Galles se qualifie pour la Coupe du monde."

Une programmation en hiver que celui qui est considéré comme l’agent le plus puissant du monde ne comprend pas. "C'est la décision la plus ridicule qui ait jamais été prise, lance-t-il. C'est fou. Nous sommes tous habitués à voir les fans le samedi et le dimanche regarder les équipes, du coup en novembre et tout s'arrête. Puis ils commencent en janvier? La saison, les équipes jouent bien dans les premiers matchs, puis ils s'arrêtent et ils peuvent perdre du terrain. Il y a des matchs plusieurs fois par semaine."

"Au Moyen-Orient, la chaleur est ridicule même pendant ces mois, poursuit-il. Les supporters veulent regarder le football, leurs équipes pendant l'hiver. Ils veulent voir leurs clubs et organiser la Coupe du monde en juin... Sera-t-il possible d’interférer sur le marché? Oui, vous pouvez... On verra. Par exemple, un joueur peut se blesser en Coupe du monde et le club doit acheter un nouveau joueur en janvier, alors beaucoup de choses changent."