Mercato: finalement, Bale devrait rebondir au Los Angeles FC

La surprise du jour dans la rubrique mercato. Los Angeles FC est en train de finaliser un accord pour signer l'ancienne star du Real Madrid, Gareth Bale, comme le rapporte le site de la MLS et la presse anglaise dont The Athletic. L'international gallois est un agent libre après l'expiration de son contrat avec le Real Madrid cet été.

Un contrat d'un an ?

"Une source indique que l'accord ne nécessitera pas une place de joueur désigné, laissant LAFC avec une place de DP encore ouverte" écrit le site web, soulignant donc que Bale ne fera pas partie des plus gros contrats de la franchise, qui bénéficient de ce statut privilégié de "DP". L'attaquant signera un contrat de 12 mois, jusqu'en juin prochain, avec une année supplémentaire en option.

Une nouvelle étonnante puisque les dernières rumeurs rapportaient que Gareth Bale pourrait retourner dans son pays de Galles natal afin de jouer à Cardiff City. Interrogé sur un transfert chez les Bluebirds, il avait confié qu'il ne savait pas. Pourtant, le Gallois avait bien été aperçu au centre d'entraînement de Cardiff en début de semaine et avait notamment discuté avec l'entraîneur du club de Championship, Steve Morison. The Sun rapportait qu'il devait prendre une décision d'ici la fin de cette semaine.

Gareth Bale avait également été proposé à Getafe, alors que le président du club rapportait que le Gallois souhaitait rester à Madrid. Le club de la banlieue sud de Madrid s'était même permis de teaser son arrivée sur les réseaux sociaux. "J'ai parlé à l'agent de Gareth Bale il y a 45 minutes, avait certifié le président de Getafe, Angel Torres, lors de la présentation des nouveaux maillots. Ils nous l'ont proposé. Nous devons étudier cette proposition avec le staff et la direction sportive de Getafe. Ce matin, j'ai parlé à son agent et il m'a expliqué que c'était possible. Le garçon veut rester à Madrid et participer à la Coupe du monde. Je dois lui faire visiter les installations et parler à l'entraîneur. Cela dépend à 50% de Bale et à 50% de moi."

L'ancienne star du Real devrait finalement rejoindre le LAFC, où évolue l'Italien Giorgio Chiellini, qui s'est déjà engagé avec l'entité californienne. Le club est actuellement en tête du classement du Supporters' Shield avec 30 points après 15 matchs. Bale et Chiellini doivent encore rejoindre le club lorsque la fenêtre des transferts ouvrira le 7 juillet. Ils pourraient faire leurs débuts contre les LA Galaxy le 8 juillet.