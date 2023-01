Mercato: Balerdi annonce qu’il veut rester à l’OM

Après la victoire de l'OM à Troyes (2-0) lors de la 18e journée de Ligue 1 ce mercredi, Leonardo Balerdi a fait une mise au point sur son avenir. Alors que de nombreuses rumeurs rapportaient un intérêt prononcé de l’Ajax Amsterdam, le défenseur argentin a assuré ne pas vouloir quitter Marseille cet hiver.

"Oui, je veux rester ici (à Marseille). J’ai parlé déjà avec mon agent, et je veux rester ici. (C’est sûr ?) Oui", a clamé l’ancien joueur du Borussia Dortmund ce mercredi soir après la victoire de l'OM contre Troyes (2-0, 18e journée de Ligue 1). Arrivé sur la Canebière en prêt à l’été 2020, Balerdi a été acheté définitivement 11 millions d’euros un an plus tard.

L'un des joueurs les plus utilisés par Tudor

La semaine passée, De Telegraaf assurait que l’Ajax Amsterdam préparait une offre pour le défenseur central de 23 ans, sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2026. Selon le média néerlandais, l’entraîneur du club amstellodamois, Alfred Schreuder, avait même fait de Balerdi sa prirorité.

Avec 25 matchs joués depuis le début de la saison, dont 22 dans la peau d’un titulaire, Balerdi est l’un des joueurs les plus utilisés par Igor Tudor. Face à Troyes, ce mercredi, il était de nouveau présent dans le onze de départ au sein de la défense à trois du technicien croate.