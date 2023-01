Mercato: l'Ajax préparerait une offre pour Balerdi

L’Ajax Amsterdam serait très intéressé par le profil de Leonardo Balerdi, rapporte le média néerlandais De Telegraaf ce vendredi. L’entraîneur du club, Alfred Schreuder, aurait même fait du joueur de l'OM sa priorité au poste de défenseur central.

Pablo Longoria pourrait bien devoir se préparer à répondre aux sollicitations de l’Ajax Amsterdam. Selon De Telegraaf, le club néerlandais est très intéréssé par le profil de Leonardo Balerdi, sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2026.

L’entraîneur du club amstellodamois, Alfred Schreuder, aurait même fait du défenseur argentin de 23 ans sa priorité. D’après le média néerlandais, une offre, dont le montant n’ont pas fuité, serait d’ores et déjà en préparation. L’ancien joueur du Borussia Dortmund est arrivé à l’OM à l’été 2020 en prêt et a été définitivement acheté 11 millions d’euros un an plus tard.

L'un des joueurs les plus utilisés par Tudor

En cas de belle offre, les dirigeants olympiens accepteront-ils de laisser filer leur défenseur ? Avec 23 matchs joués depuis le début de la saison, dont 20 dans la peau d’un titulaire, Balerdi est l’un des joueurs les plus utilisés par Igor Tudor.

Avec le prêt d’Isaak Touré à Auxerre jusqu’à la fin de la saison, les solutions ne sont pas nombreuses pour le technicien croate, adepte d’une défense à trois. En cas de départ, ils ne seraient plus que quatre - Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Eric Bailly, Sead Kolasinac - à pouvoir évoluer en défense centrale.