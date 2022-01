Mercato: Balotelli dans le viseur de Newcastle?

Mario Balotelli (31 ans) serait dans le viseur de Newcastle, comme l’a assuré le président de son club actuel, l’Adana Demirspor.

Comme prévu, Newcastle s’active sur le marché des transferts cet hiver. Après Kieran Trippier et Chris Wood, les Magpies sont désormais proches d’attirer le défenseur brésilien du FC Séville, Diego Carlos. Ils explorent d’autres pistes en parallèle, dont l’une plutôt inattendue menant à Mario Balotelli (31 ans). L’attaquant italien évolue actuellement sous les couleurs du club turc de l’Adana Demirspor, actuel sixième de la Süper Lig. C’est même le président de l’équipe qui a fait part de cet intérêt.

Une clause de départ dans son contrat

"Hier, une équipe arabe a fait une offre pour Balotelli, a d’abord révélé Murat Sancak sur une radio turque le week-end dernier. Nous avons refusé, nous avons dit 'nous n'avons pas l'intention de le céder'. Newcastle United envisageait de signer Balotelli; mais jusqu'à présent, ils ne nous ont pas fait d'offre. Il y a une clause de départ dans son contrat. Je ne vous dirai pas le montant."

Balotelli a rejoint le club l’été dernier après une pige de six mois à Monza (D2 italienne). Il a marqué sept buts en 18 rencontres de championnat turc. Il est lié avec Demirspor jusqu’en 2024. Le joueur connaît bien la Premier League, où il a joué avec Manchester City (2010-2013), puis avec Liverpool (2014-2016), club qu’il a quitté en 2016 pour rejoindre Nice. Il avait signé deux belles saisons avec le Gym avant d’être transféré à l’OM en janvier 2019.

Il n’avait passé que six mois sur la Canebière avant de rejoindre Brescia, où l’aventure s’était également mal finie, sur fond de brouille avec son président et d’accès interdit au centre d’entraînement. Super Mario a également porté les couleurs l’Inter et de l’AC Milan. Il n’a plus été appelé avec la sélection italienne (36 sélections, 14 buts) depuis septembre 2018.