Mercato: Newcastle a contacté le PSG pour Navas

Selon nos informations, Newcastle United a envisagé le recrutement de Keylor Navas, au cours de ce mercato hivernal. Mais le club anglais, 19e de Premier League, s'est heurté à un refus de la direction du PSG.

Sans surprise, Newcastle United est très actif sur ce mercato de janvier. Les Magpies ont cependant beaucoup de mal à finaliser les nombreuses pistes explorées jusqu’à maintenant. Il faut dire que les Anglais visent gros. Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants ont appelé le Paris Saint-Germain cette semaine pour connaître la faisabilité d’un transfert de Keylor Navas. Mais les Parisiens ont fermé la porte à un départ du gardien costaricien.

Le PSG a donc bien l'intention de terminer la saison avec à la fois Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, qui se partagent le poste de gardien de but. Le Costaricien, au club depuis 2019, a disputé 17 matchs depuis le début de la saison. L'Italien, dont la préparation estivale avait été décalée après son titre de champion d'Europe avec la Nazionale, en compte 12. Entre eux, le partage des six matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions est parfaitement égal.

Newcastle a fait jouer ses trois gardiens en Premier League

Newcastle United, propriété saoudienne depuis cet automne, a déjà procédé à deux recrutements dans ce mercato d'hiver. L'arrière droit anglais Kieran Trippier a été enrôlé pour 15 millions d'euros, en provenance de l'Atlético de Madrid, puis l'attaquant néo-zélandais Chris Wood a été débauché du Burnley FC pour 30 millions.

Depuis, la presse britannique affirme que le 19e de Premier League souhaite absolument recruter un défenseur central. Des offres ont ainsi été soumises pour Sven Botman et Diego Carlos. Au poste de gardien de but, le Slovaque Martin Dubravka est l'actuel titulaire. Ses doublures anglaises Karl Darlow et Freddie Woodman ont néanmoins joué plusieurs matchs de championnat durant la première partie de saison.