Mercato: Caleta-Car (OM) est à Londres et intéresse trois clubs anglais

Selon les informations de RMC Sport, Duje Caleta-Car (25 ans), défenseur de l’OM, discute avec trois clubs de Premier League et s’est même rendu à Londres pour se tenir prêt en cas de départ à un an de la fin de son contrat.

Quatre ans après son arrivée, Duje Caleta-Car (25 ans) pourrait bien quitter l’OM dans les prochaines heures. Les choses s’accélèrent pour le défenseur croate qui n’avait pas reçu d’offre concrète et satisfaisante cet été, au point que l’OM commençait à l’imaginer rester. Mais tout s’active donc lors du dernier jour de mercato.

La priorité de l’OM est de le vendre

Trois clubs anglais ont montré un intérêt ces dernières heures pour l’international croate (23 sélections, un but): Southampton, West Ham et Aston villa. Pour se tenir prêt, le défeseur s’est même envolé pour Londres, indique La Provence. Caleta-Car est en fin de contrat dans un an et l’OM a toujours eu pour priorité de le vendre.

Cela date déjà de l’été dernier mais le joueur avait refusé les offres de West Ham, Wolverhampton et Valence au point de crisper les dirigeants marseillais qui comptaient alors sur une vente pour pouvoir recruter. Non utilisé en début de saison, il avait finalement été régulièrement utilisé par Jorge Sampaoli (38 matchs toutes compétitions confondues). En janvier 2021, c'est l’OM qui s’était opposé au départ de son joueur à Liverpool. Un an et demi plus tard, un transfert en Angleterre pourrait enfin se dessiner pour celui qui avait été recruté contre 19 millions d’euros en 2018 en provenance de Salzbourg.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Cela bouge à l’OM en cette dernière journée de mercato puisqu’Amine Harit va passer sa visite médicale ce jeudi matin avant de signer un contrat sous forme de prêt avec option d’achat. Au rayon des départs, Jordan Amavi va prendre la direction de Getafe où il va passer les tests médicaux dans la matinée.