OM: Nice tente de doubler Leeds pour Bamba Dieng

S’il semblait se diriger vers Leeds, Bamba Dieng fait l’objet d’une offre de dernière minute de la part de l’OGC Nice. Les Aiglons ont transmis une proposition supérieure à celle des Anglais pour l’attaquant sénégalais, qui pourrait faire fléchir tous les parties.

Un troisième larron s’est immiscé dans la lutte finale pour faire signer Bamba Dieng. Ciblé par Lorient et Leeds – dont le président Andrea Radrizzani a même confirmé dans un tweet plus tôt dans la journée l’arrivée imminente –, l’attaquant de l’Olympique de Marseille fait l’objet d’un forcing de dernière minute de l’OGC Nice, qui le suit de près dans ce mercato.

Selon nos informations, les Aiglons ont transmis aux dirigeants olympiens une offre légèrement supérieure à celle du club de Premier League. Le Sénégalais de 22 ans est actuellement en réflexion, ayant toujours été attiré par le challenge niçois.

De son côté, l’OM privilégie l’option anglaise pour son attaquant, afin de ne pas venir renforcer un concurrent en Ligue 1. Les négociations se poursuivent. Rien n’est décidé.

Barré dans le secteur offensif marseillais

Bamba Dieng n’a pas cette saison la confiance de son entraîneur Igor Tudor, qui ne compte pas sur lui dans un secteur offensif déjà dense (Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Luis Suarez, Cergiz Ünder, Cédric Bakambu, Gerson).

Arrivé dans la cité phocéenne en octobre 2020 dans le cadre d’un partenariat entre le Diambars FC et l’OM, Dieng a inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives en 42 matches avec le maillot marseillais. Sa dernière saison a été la plus prolifique pour lui, avec notamment 7 réalisations et 3 passes décisives en Ligue 1.