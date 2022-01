Mercato: Bamba Dieng pourrait filer en Angleterre, l'OM a ciblé un remplaçant

Selon nos informations, plusieurs clubs anglais sont intéressés par Bamba Dieng, actuellement à la CAN avec le Sénégal. L'OM, qui a besoin de vendre, est disposé à céder son attaquant d'ici la fin du mercato hivernal pour au moins 10 millions d'euros. Dans le même temps, Gerard Deulofeu, qui plaît à Jorge Sampaoli, semble une piste sérieuse pour le remplacer.

Reverra-t-on Bamba Dieng sous le maillot de l'OM après la CAN? Buteur en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce lundi face Face au Cap-Vert (2-0), le jeune attaquant profite de sa première compétition internationale avec le Sénégal.

Les jours qui viennent pourraient pourtant bouleverser sa carrière et être décisifs pour l’avenir du Marseillais, sous contrat jusqu’en 2024. Ces derniers jours, des clubs anglais sont revenus à la charge et ont fait part au club phocéen et à l’entourage du joueur de leur intérêt pour une arrivée de Dieng dès cet hiver. Aucune offre concrète n’a encore été émise mais les choses pourraient évoluer dans les prochains jours. Crystal Palace et West Ham se sont renseignés. Newcastle est très intéressé, tout comme Burnley, récemment entré dans la danse.

L’OM a besoin d’argent et est prêt à vendre Dieng

La présence de Dieng au Cameroun ne facilite pas les négociations de dernière minute, mais tout reste ouvert. Le premier but de Dieng avec le Sénégal peut d’ailleurs être de nature à exposer encore un peu plus le jeune attaquant de 21 ans. L’OM doit vendre et est disposé, selon nos informations, à se séparer de son jeune attaquant si un chèque de minimum 10 millions d’euros arrive sur la table.

Récemment, lors d’une conférence de presse de présentation de Cédric Bakambu, Pablo Longoria avait affirmé que cette nouvelle arrivée ne signifiait pas un départ en attaque de Dieng ou de Milik. La réalité économique et le besoin de remplir les caisses du club pourraient changer la donne.

Gerard Deulofeu plaît beaucoup à Sampaoli

Le joueur se concentre de son côté sur ses performances avec le Sénégal. Il se verrait bien continuer sa progression à l’OM mais est conscient que certaines offres pourraient ne pas se refuser. Si le marché anglais s’active sur la fin du mercato, un départ de Dieng n’est donc pas à exclure. Certains proches du dossier estiment même "probable" un transfert du joueur issu de l’Académie Diambars.

En cas de départ de Dieng, et pour évoluer sur le côté gauche de l’attaque marseillaise, l’OM s’est renseigné sur la situation de l’attaquant espagnol Gerard Deulofeu, comme indiqué dans certains médias italiens. L’intérêt de l’OM est concret. Mais le dossier est compliqué. L'Udinese n’est pas du tout disposé à s’en séparer cet hiver mais Sampaoli et Longoria aiment beaucoup le profil du joueur et ne désespèrent pas de l’attirer à Marseille sous forme de prêt avec option d’achat. Cela dépendra d’éventuels départs, dont celui de Dieng vers l’Angleterre.