Dembélé, Ndombele... Les 10 dossiers chauds à une semaine de la fermeture du mercato

A une semaine de la clôture du marché hivernal des transferts, le Barça, Tottenham, Newcastle ou la Juve, mais aussi le PSG, Marseille ou Saint-Etienne en Ligue 1, sont au cœur de l’actualité mercato. Tour d’horizon des dix dossiers à suivre avec attention.

Barça-Dembélé : qui va gagner le bras de fer ?

► Valeur estimée* : 30 millions d’euros

L’international français est au cœur d’un feuilleton à rebondissements en Catalogne. Initialement ouvert à la prolongation au FC Barcelone, avec qui il discutait depuis de nombreuses semaines, Ousmane Dembélé n’étirera finalement pas son aventure blaugrana. Jugé bien trop gourmand par sa direction, l’ailier de 24 ans a été expressément prié de s’en aller par son club, à six mois de la fin de son contrat. Absent du dernier entraînement du Barça et du déplacement à Alavés dimanche, Dembélé semble bien avoir atteint un point de non-retour avec son club. De nombreux clubs suivent la situation du champion du monde 2018 de près (PSG, Chelsea, Manchester United, Bayern Munich, Tottenham, Newcastle…), pour un transfert peu coûteux cet hiver ou une arrivée libre l’été prochain.

Tanguy Ndombele plaît au PSG

► Valeur estimée : 38 millions d’euros

Il y a un an, le Français avait laissé la porte ouverture à une éventuelle futur signature au Paris Saint-Germain. Originaire de la région parisienne (Longjumeau, en Essonne), Tanguy Ndombele fait actuellement l’objet de discussions entre son club, Tottenham, et le PSG, comme nous vous l’apprenions jeudi. Sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2025, le milieu de 25 ans acheté 60 millions d’euros à l’OL est dans l’impasse à Londres. Pas vraiment dans les plans d’Antonio Conte (9 matches de Premier League cette saison), Ndombele pourrait rejoindre Paris sous la forme d’un prêt ou d’un échange. La Roma de José Mourinho, qui l’a eu sous ses ordres à Londres deux saisons, le suit également.

Dele Alli écarté par Tottenham, une piste sérieuse en Premier League

► Valeur estimée : 25 millions d’euros

Autre joueur des Spurs plus vraiment en odeur de sainteté depuis l’arrivée de Conte début novembre, Dele Alli semble avoir fait son temps à Londres. Régulièrement annoncé partant, la belle promesse anglaise, désormais 25 ans, est rentrée dans le rang depuis quelques saisons. Tottenham a même accéléré son départ, Alli n’étant pas du groupe des Spurs lors du déplacement à Chelsea dimanche (défaite 0-2). The Athletic pariait sur un prêt l’ancien international des Three Lions, Football Insider assure lui qu’Alli va être transféré dans les prochains jours vers Newcastle, une destination idoine pour relancer sa carrière.

A Newcastle, des pistes à tout-va, et de belles signatures attendues

Nouveau super-riche du football européen, Newcastle est au four et au moulin pour renforcer son équipe qualitativement afin de mener à bien sa mission maintien en Premier League cette saison. L’actuel 18e du Championnat multiplie donc les pistes lors de ce mercato hivernal, où il a déjà fait signer Kieran Trippier (14M€) et Chris Wood (30M€), en attendant probablement Alli. Mario Balotelli (Adana Demirspor), Hugo Ekitike (Reims), Eden Hazard (Real Madrid), Benoît Badiashile (Monaco), Sven Botman (Lille) ou Keylor Navas et Georginio Wijnaldum (PSG) ont été approchés, entre autres. De près ou de loin, parfois avec de très grosses offres éconduites par les joueurs ou les clubs.

Mais certaines pistes devraient aboutir. Selon plusieurs médias anglais, Bernd Leno est à deux doigts d’être prêté par Arsenal aux Magpies, tandis que l’ancien Nantais Diego Carlos fait le forcing à Séville pour rejoindre l’Angleterre. Newcastle aurait transmis une offre de 35 millions, qui devrait être acceptée, selon The Guardian. Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen, ex-PSG) va signer contre 17 millions d’euros pour Metro UK.

Un 9 espéré à Saint-Etienne

Actif et malin durant cette fenêtre hivernale (Sako, Thioub, Mangala, Gnagnon et Bernardoni), Sainté aimerait conclure son mercato par la venue d’un numéro 9. Pistés, les attaquants autrichien Ercan Kara (Rapid Vienne) et français Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) ne devraient pas venir, selon nos informations. Verdat Muriqi, attaquant kosovar de la Lazio, est lui suivi avec attention. Tandis que les proches de Robert Beric nous assuraient samedi ne pas avoir été contactés encore en vue d’un retour au club du buteur slovène, dans le Forez entre 2015 et 2020. L’ASSE garde aussi un œil sur l’attaquant du Stade Rennais Serhou Guirassy, sans trop se faire d’illusions sur la possibilité de sa venue.

OM: Alvaro Gonzalez et Steve Mandanda partiront, partiront pas ?

► Valeurs estimées : 4 et 2 millions d’euros

"Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions." Lors de la présentation de son nouveau défenseur Sead Kolasinac, Pablo Longoria, président marseillais, a ouvert la porte à un départ d’Alvaro Gonzalez. Barré par une concurrence dense à son poste (Saliba, Caleta-Car, Perez, Kolasinac), le central espagnol de 32 ans ne sera pas retenu après avoir rendu de fiers services sur la Canebière durant deux saisons. D’autant que l’OM doit vendre pour soigner ses finances. Nous vous annoncions que le joueur, proposé à Bordeaux, ne souhaite pas quitter le club olympien. Mais des offres venues d’Espagne (Valence, Osasuna ou encore Levante se sont renseignés) pourraient-elles le faire fléchir ?

Devenu doublure de Pau Lopez dans le but marseillais, la légende Steve Mandanda est également annoncé partant durant ce mercato. Le nom de l’international tricolore (34 sélections), 36 ans, a résonné du côté de Nice. "Ce n’est pas une bonne idée", a toutefois tempéré le directeur du football du Gym Julien Fournier. Au contraire d’Alvaro, Mandanda n’est lui pas poussé vers la sortie. Jeudi en conférence de presse, Jorge Sampaoli avait même plaidé pour voir rester une "référence au club". Les deux trentenaires ont encore deux ans et demi de contrat à Marseille, et leur départ respectif est encore loin d’être acté.

Anthony Martial à Séville, ça traine toujours

► Valeur estimée : 32 millions d’euros

Mais où va-t-il bien pouvoir finir la saison ? En manque de temps de jeu, Anthony Martial avait publiquement exprimé son souhait de départ via son agent. Barré par une forte concurrence à Manchester dans le secteur offensif, le Français de 26 ans espérer donner un second souffle à une carrière quelque peu stagnante. Le Séville FC, qui souhaite se le faire prêter par Manchester United, semblait être une porte de sortie intéressante pour celui que le Barça le suivait un temps avant d’engager Ferran Torres. Mais l’international tricolore (30 sélections, 2 buts) dispose d’un salaire conséquent (plus de 8 millions nets par an), ce qui freine les négociations avec les Sévillans. Martial est entré en jeu samedi contre West Ham (victoire 1-0), relançant l’hypothèse d’une fin de saison à Manchester. Il est sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2024.

Layvin Kurzawa, une pige inespérée à Chelsea ?

► Valeur estimée : 9 millions d’euros

On peut être en situation d’échec au Paris Saint-Germain et ne même plus figurer sur les feuilles de match depuis belles lurettes, mais intéresser le champion d’Europe en titre. Crédité de seulement 9 petites minutes au compteur cette saison, lors du Trophée des champions, Layvin Kurzawa sait que son avenir ne s’écrit plus à Paris, où Mauricio Pochettino ne le relancera pas. Au contraire peut-être de son ancien coach dans la capitale, Thomas Tuchel, qui aimerait le sortir du placard pour pallier la sérieuse blessure de Ben Chilwell (peut-être absent jusqu’à la fin de la saison). Suivi un temps par l’OL ou la Lazio, Kurzawa pourrait se jeter sur cette véritable aubaine. Les Blues ont déjà contacté les dirigeants parisiens, comme nous vous l’apprenions mi-janvier.

La Juve met le paquet pour Dusan Vlahovic, la Fio peut-elle résister ?

► Valeur estimée : 70 millions d’euros

L’entraîneur de la Fiorentina Vincenzo Italiano a reconnu samedi avoir "hâte" que le mercato hivernal se termine, alors que se multiplient les rumeurs sur un possible départ de la pépite du club, Dusan Vlahovic. L’attaquant serbe, 21 ans, est peut-être l’un des joueurs les plus courtisés de ces derniers mois, lui qui empile les buts en Serie A (17 en 21 matches), dont il est le co-meilleur réalisateur ave Ciro Immobile. Le Barça et le Real sont attentifs en Espagne, tout comme les deux Manchester et Tottenham en Angleterre, alors qu’Arsenal a déjà formulé une offre conséquente – 55 millions en plus de la vente de Lucas Torreira – mais refusée. C’est peut-être en Italie que pourrait toujours s’inscrire le futur proche de Vlahovic : selon la Gazetta dello Sport ce lundi, le buteur a acté son souhait de départ, et veut absolument rejoindre la Juventus. Un accord doit désormais être trouvé entre les deux clubs, pour ce qu’il serait peut-être le plus gros transfert de ce mercato d’hiver.

*Valeur estimée par le site spécialisé Transfermarkt fin décembre 2021