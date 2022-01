Mercato: pourquoi Milik a très peu de chances de quitter l’OM cet hiver

La situation sportive d'Arkadiusz Milik peut interroger quant à son avenir à l’Olympique de Marseille. S'il a fait montre d'états d'âme après Lens-OM samedi (0-2), un départ cet hiver de l'attaquant polonais n’est pourtant pas d’actualité, pour différentes raisons.

En apparence, la question peut paraître légitime. Arkadiusz Milik n’est pas en réussite cette saison, avec une bien maigre réalisation en Ligue 1. Il est également peu mis en valeur dans le système de Jorge Sampaoli. L’entraîneur marseillais a laissé son attaquant polonais sur le banc lors de la victoire à Lens (0-2), samedi, préférant encore évoluer avec un faux numéro 9 (Payet ou Gerson), faisant même entrer Cédric Bakambu en fin de match. Un choix gagnant, avec une victoire et un match référence pour l’OM, avec un but de l’ancien joueur de Villarreal, susceptible de faire de l’ombre à Milik.

Après le match, l’international polonais, 27 ans, a d’ailleurs reconnu un certain spleen lors d’une interview accordée à un journaliste polonais. "Parfois, je regarde le chronomètre, ça fait 20 minutes que l’on joue et je n’ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi. Avec le coach, on cherche des solutions."

Milik est frustré, mais il veut se battre pour retrouver ses sensations

La solution ne sera probablement pas un départ. Au sein du club phocéen ou du côté du joueur, cette hypothèse n’est pas d’actualité. Pour plusieurs raisons. Milik et son entourage sont convaincus que la saison sera longue. Ces premiers mois sont frustrants, mais le buteur polonais n’oublie pas qu’il a connu cet été une blessure loin d’être anodine. Il reste persuadé qu’il pourra être amené à avoir sa chance et à retrouver ses sensations, en même temps que ses qualités de buteur.

L’OM, encore engagé dans trois compétitions, compte sur son attaquant et ne souhaite pas se séparer de lui. Il existe enfin une réalité contractuelle, qui rend un départ de Milik très compliqué et hypothétique. Le Polonais appartient encore à Naples, puisqu’il a été prêté 18 mois par le club italien, en janvier dernier, avec une option d’achat obligatoire fin juin 2022 (8 millions + 4 de bonus).

Une situation contractuelle qui ne favorise pas un départ cet hiver

Un transfert dès ce mois de janvier obligerait l’OM à payer à Naples l’option d’achat par anticipation, ce que l’OM ne peut absolument pas se permettre. La seule solution viendrait d’un club disposant de suffisamment de liquidités pour payer immédiatement Naples, et casser le prêt qui le lie à l’OM. Ce qui priverait au passage le club marseillais d’une probable plus-value en cas de vente du joueur à partir de cet été. Bref, tout sauf une bonne idée pour les dirigeants marseillais, et un casse-tête improbable pour d’éventuels clubs prétendants.

D’ailleurs, selon nos informations, aucune offre n’a été émise pour le moment. Le président de l’OM, Pablo Longoria, avait affirmé récemment en conférence de presse qu’il n’envisageait pas un départ de son attaquant. Les représentants de Milik sont sur la même longueur d’ondes. "Il reste, confient ses représentants. Il veut continuer à l’OM. Marseille souhaite le garder. Evidemment, il aimerait jouer davantage mais c’est la vie du football! Et les relations avec Sampaoli sont bonnes."

Un discours clair, sans ambiguïté. Milik avait entamé la saison très enthousiaste à l’idée de s’imposer à l’OM, et de connaître un Vélodrome plein. Son aventure olympienne devrait encore durer, au minimum, jusqu’à cet été.