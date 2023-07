Mercato: Barcola, priorité de Luis Enrique au PSG

Nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique est consulté dans le choix des nouvelles recrues. Bradley Barcola est la priorité de l’entraîneur espagnol. Le contact a été établi depuis plusieurs semaines.

Un grand espoir de l’Olympique Lyonnais, fleuron de la formation rhodanienne, dans le viseur du PSG. Comme un air déjà vu. Mais après l’épisode Cherki l’hiver dernier, le PSG s’intéresse cette fois à Bradley Barcola. L’ailier a explosé cette saison, sous l’œil ravi de son entraîneur Laurent Blanc. Auteur de 7 buts avec l’OL la saison passée et d’un Euro Espoirs convaincant avec les Bleuets, le joueur de 20 ans est dans le radar de nombreux clubs. A commencer par le PSG, où il fait figure de priorité de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol et Luis Campos sont alignés sur ce profil et le contact a été établi depuis plusieurs semaines.

Le joueur correspond à tous les critères recherchés. Volume de course, décisif avec beaucoup de sang-froid dans le dernier geste… Barcola est monté en puissance ces six derniers mois si bien que la direction du PSG veut le recruter. Dans un 433, il serait parfaitement à l’aise dans le couloir droit. Même s’il peut occuper tous les postes de l’attaque.

Barcola a discuté avec Luis Enrique

L’avis de l’entraîneur espagnol dans le choix des nouvelles recrues compte au sein du club. Luis Enrique apprécie vraiment le joueur si bien qu’il en a fait sa priorité. Admiratif de ses dernières sorties, notamment avec les Bleuets, malgré leur élimination précoce, en quart de finale face à l’Ukraine. Luis Enrique a d’ailleurs déjà discuté avec le joueur pour le convaincre.

L’OL n’a pas donné de prix

Côté Lyonnais, les Gones ne veulent pas entendre parler, pour le moment, de transfert mais la situation du club, au regard de la récente décision de la DNCG (l’OL fait l’objet d’un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, Lyon a fait appel) pousse à la réflexion. Même si Laurent Blanc aimerait garder l’attaquant, difficile de faire fi des impératifs économiques.

Paris semble, lui, déterminé à attirer le joueur. L’attaquant est valorisé à 18 millions d’euros sur le site spécialisé Transfertmarkt. Mais si Lyon décidait d’ouvrir la porte, difficile d’imaginer les Rhodaniens réclamer moins d’une trentaine de millions d’euros.