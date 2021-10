Mercato: Bayo prolonge officiellement à Clermont jusqu'en 2024

Meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, et objet de nombreuses sollicitations cet été, le jeune attaquant guinéen Mohamed Bayo (23 ans) a choisi de prolonger son contrat avec le Clermont Foot 63 jusqu'en 2024.

Il était l’un des attaquants les plus courtisés en Ligue 1 lors du dernier mercato estival. Malgré plusieurs approches, dont un intérêt très concret des Girondins de Bordeaux, Mohamed Bayo avait choisi de rester à Clermont. L’attaquant guinéen de 23 ans a pris une nouvelle décision forte cette semaine en prolongeant son contrat avec le club auvergnat d’une année supplémentaire, jusqu’en 2024.

"Clermont c’est mon club. Je suis très fier de prolonger l’aventure ici! Voir le CF63 en Ligue 1 est incroyable. Mais il faut désormais entretenir le rêve et pérenniser tout le club durablement dans l’élite du football français, c’est le plus important. Je veux mener cette mission avec tout le club ! J’espère que nous vivrons de beaux moments cette saison avec ce vrai groupe de soldats", a-t-il commenté dans un communiqué publié ce vendredi par son club.

Déjà quatre buts en Ligue 1

Arrivé à Clermont en 2004, à l’âge de six ans, et professionnel depuis 2017, Bayo s’est révélé la saison dernière en terminant meilleur buteur de Ligue 2 avec 22 réalisations. Grand artisan de la montée en Ligue 1, il n’a pas eu besoin de temps d’adaptation puisqu’il en est déjà à quatre buts inscrits en ce début de saison, soit autant que Kylian Mbappé. Seuls Amine Gouiri (Nice), Dimitri Payet (OM) et Gaëtan Laborde (Rennes) font mieux avec cinq buts.

"Après être montés ensemble, l’objectif est de se maintenir ensemble. Mohamed est un enfant du club et de la ville. Il incarne la formation au Clermont Foot. Il incarne aussi Clermont-Ferrand, son dynamisme, sa diversité et aussi un modèle de réussite. Nous sommes très heureux de cette prolongation", s’est réjoui Ahmet Schaefer, le président du Clermont Foot 63. Actuels 15es de Ligue 1, Bayo et sa bande tenteront de mettre fin à une série de six matchs sans victoire, dimanche, à l’occasion de leur déplacement à Lorient, qui cherchera de son côté à monter sur le podium.