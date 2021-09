Clermont-Monaco: Niko Kovac a gagné une bière dans un pari avec Johan Gastien

Nico Kovac, l’entraineur de Monaco, a expliqué après la victoire des siens à Clermont (3-1) qu’il avait gagné son pari avec le capitaine adverse, Johan Gastien. Une bière était en jeu.

L’entraîneur de l’AS Monaco Nico Kovac n’est pas reparti de Clermont avec uniquement les trois points. En conférence de presse d’après-match, le Croate a reconnu avoir parié et remporté une bière avec le capitaine auvergnat, Johan Gastien, qu'il est allé voir au coup de sifflet final, après la victoire monégasque face au Clermont Foot ce dimanche (3-1).

"J'ai gagné mon pari avec le capitaine Gastien"

Nico Kovac a raconté en conférence de presse d'après-match qu’une décision arbitrale au sujet d’une remise en jeu était au cœur de ce pari avec le milieu de terrain clermontois. "Un joueur de Clermont a touché le ballon en dernier, a souri Kovac. J’ai gagné mon pari avec le capitaine Gastien, une bière qu’il doit me payer, parce qu’il a touché le ballon et que j’avais raison. Les émotions sont importantes dans le football."

Avant ce fait de jeu sans conséquence sur le résultat final, les Rouge et Blanc avaient renversé le promu, qui avait ouvert le score tôt dans le match par Bayo (7e). Ben Yedder avait égalisé avant la pause (27e) avant que Volland ne donne l’avantage aux visiteurs juste après la reprise (48e) et que Diop ne scelle une victoire (90e) qui fait beaucoup de bien à l’ASM. Pendant ce temps, Clermont enchaîne un sixième match de suite sans gagner et glisse à la 15e place, malgré son fair-play.