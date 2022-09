Mercato: Bellingham serait prêt à snober la Premier League pour le Real Madrid

Jude Bellingham sera sans aucun doute l'une des attractions du mercato d'été en 2023. Tous les plus grands clubs d'Europe sont à l'affût. Le joueur privilégierait la piste menant au Real Madrid.

Tchouaméni-Camavinga-Bellingham, un milieu qui aurait de quoi faire trembler l'Europe pendant plusieurs années. Ajoutez-y à cela la polyvalence de Federico Valverde. D'après les informations de Marca, le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham pourrait snober les plus grands clubs de Premier League pour rejoindre la capitale espagnole et le Real Madrid. Le jeune milieu de terrain de 19 ans pourrait repousser les avances des deux clubs de Manchester, ainsi que celles de Chelsea et Liverpool.

Casemiro est parti à Manchester United, Luka Modric et Toni Kroos seront eux en fin de contrat en juin prochain, alors le Real Madrid construit l'avenir. Aurélien Tchouaméni a pris la place du Brésilien, Edouardo Camavinga supplée de plus en plus souvent le Croate ou l'Allemand, le Real Madrid entame un nouveau cycle. Ce dernier pourrait être marqué par l'arrivée, dès l'été prochain, de Jude Bellingham, qui ne cesse d'impressionner avec Dortmund, et auteur encore lundi d'une prestation de haut vol face à l'Allemagne avec le maillot des Three Lions.

Déjà plus de 150 matchs en professionnel

A tout juste 19 ans, Jude Bellingham compte déjà plus de 150 matchs chez les professionnels. Il a atteint la barre des 100 capes avec le maillot de Dortmund et a déjà connu 17 sélections avec l'équipe nationale d'Angleterre. Annoncé comme un véritable phénomène depuis ses débuts à Birmingham City à seulement 16 ans, l'international anglais est en train de répondre favorablement aux attentes placées en lui. Lié au club de Dortmund jusqu'en 2025, Jude Bellingham pourrait quitter l'Allemagne plus tôt que prévu. Le Real Madrid se montre offensif.

Le Real aurait demandé au joueur de ne pas prolonger

Pour ne pas augmenter considérablement le montant d'une éventuelle transaction, le Real Madrid aurait demandé à Jude Bellingham de ne pas prolonger son contrat à Dortmund. Le joueur dispose pour le moment d'une clause libératoire qui s'élève à 150 millions d'euros. Interessé depuis plusieurs années, le club madrilène prévoyait de passer à l'offensive cet été. Mais la signature d'Aurélien Tchouaméni et le doute quant au dossier Kylian Mbappé ont empêché les différentes parties de discuter de manière intense. Le Real Madrid aurait déjà pris contact avec le joueur et avancerait confiant sur le dossier. Attention cependant à la concurrence notamment de Liverpool. Jürgen Klopp a ainsi manifesté beaucoup d'intéret pour l'international anglais.