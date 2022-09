Ligue des nations: l'Italie qualifiée pour le Final Four, pluie de buts entre l'Angleterre et l'Allemagne

Non qualifiée pour le Mondial, l'Italie s'impose face à la Hongrie ce lundi (2-0) et décroche son billet pour le Final Four de la Ligue des nations. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Angleterre et l'Allemagne se sont quittés sur un match nul spectaculaire (3-3).

Une maigre consolation pour le champion d'Europe. En attendant de connaître le dernier qualifié pour le Final Four de la Ligue des nations – un ticket qui se disputera entre le Portugal et l’Espagne ce mardi – l'Italie jouait en Hongrie sa place pour les demi-finales de la compétition. Une qualification acquise à la faveur d'un succès (2-0) et d'une grande performance de Gianluigi Donnarumma dans le but.

Au sein d’un premier acte équilibré, la Nazionale prend l’avantage avec l’aide de la défense hongroise. Profitant d’une remise en retrait pas assez appuyée de Nagy, Gulasci est gêné par le bon pressing de Gnonto qui permet à son partenaire d’attaque Raspadori de conclure dans le but vide (27e).

Donnarumma impressionne

Pour ce qui s'inscrit comme le 1500e but de l'histoire de sa sélection, Di Marco double la mise en seconde période, servi au second poteau par un centre millimétré de Cristante (52e) alors que Donnarumma venait de sauver son équipe d’un superbe triple arrêt (50e). Quelques minutes plus tard, le gardien parisien réalise une nouvelle parade sur sa ligne (55e). La Nazionale, aux résultats décidément en dents de scie depuis plusieurs années, rejoint ainsi la Croatie et les Pays-Bas en phase finale, qui se tiendra du 14 au 18 juin 2023.

L’autre rencontre de ce groupe 3, particulièrement alléchante, ne présentait aucun enjeu, puisque l’Angleterre était déjà assurée d’être reléguée en Ligue B et que l’Allemagne ne pouvait pas se qualifier pour le Final Four de la compétition. Pourtant, les Three Lions et Southgate étaient attendus au tournant avec cinq défaites de rang, dont les trois dernières sans marquer.

Si la première période a été marquée par la blessure de Stones, c’est un autre défenseur anglais qui s’illustre tristement dans le second acte. Après une relance manquée dans l’axe, Maguire, dans une nouvelle soirée compliquée, ne se rattrape pas. Bien au contraire, puisqu’il concède un penalty quelques secondes plus tard sur une faute grossière devant Musiala. Gundogan transforme tranquillement la sentence (52e).

Si Wembley et ses joueurs poussent, Sule (60e) et Werner (62e) frôlent le deuxième but qui vient finalement d’un éclair d’Havertz consécutif à une perte de balle de… Maguire. Sur la transition rapide, le milieu offensif allemand est servi sur la droite et prend le temps d’armer une frappe imparable, qui entre avec l’aide du poteau gauche (67e).

Mais l’Angleterre se réveille et revient à hauteur en trois minutes, d’abord par Shaw au second poteau pour retrouver le chemin but, enfin (72e). Puis par Mount d’une reprise instantanée après un bon travail de Saka (75e). Quelques instants plus tard, Bellingham obtient un penalty sur une semelle de Schlotterbeck. Kane ne laisse aucune chance à Ter Stegen en plaçant son ballon en pleine lucarne pour renverser totalement la vapeur (83e).

Dans cette folle seconde période, l'Allemagne revient finalement à 3-3 à la faveur d'une énorme boulette de Pope, qui offre sur un plateau le doublé à Havertz en relâchant une frappe de Gnabry (87e). Ter Stegen sauve l'Allemagne d'un nouveau retournement de situation dans les dernières secondes (90e). Sans se rassurer totalement, l'Angleterre régale son public et boucle cette Ligue des nations en évitant le pire, même si les doutes sont encore nombreux.