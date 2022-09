Liga: le capitaine de Majorque comprend les danses de Vinicius... mais critique son attitude lors de ses célébrations

Antonio Raillo, le capitaine de Majorque, a critiqué le comportement de Vinicius lors de la rencontre entre son équipe et le Real Madrid. Il comprend que le Brésilien veuille danser pour célébrer ses buts, mais il ne doit pas "parler, insulter ou manquer de respect."

Les célébrations de Vinicius continuent de faire parler. Insulté de "singe" lors du derby face à l'Atlético le 18 septembre dernier, le Brésilien avait dénoncé des propos racistes au sujet de ses danses, qu'il effectue après avoir marqué. "'Tant que la couleur de peau est plus importante que la lumière des yeux, il y aura la guerre’. J'ai cette phrase tatouée sur mon corps. J'ai cette pensée en permanence dans ma tête. Voilà l'attitude et la philosophie que j'essaie de mettre en pratique dans ma vie. On dit que le bonheur dérange. Le bonheur d'un Brésilien noir victorieux en Europe dérange beaucoup plus. Mais mon envie de gagner, mon sourire et l'éclat de mes yeux sont bien plus grands que ça. Vous ne pouvez même pas imaginer", avait-il écrit sur Instagram.

La colère du capitaine de Majorque

Le débat autour de la célébration de Vinicius a pourtant débuté une semaine plus tôt, lors du match du Real Madrid face à Majorquen, le 11 septembre. L'attaquant Merengue aurait eu quelques mots avec le banc adverse. Un comportement dénoncé par Antonio Raillo, le capitaine de l'équipe insulaire. "Il montre beaucoup d'irrespect sur le terrain. Et quand il voit qu'on le traite de provocateur, il ne devrait pas utiliser le joker du racisme parce qu'aucun de mes coéquipiers ne l'a insulté", a-t-il confié dans les colonnes du Diario de Mallorca.

Dans son interview, Raillo insiste sur le fait que le Brésilien reste "un très bon joueur", à l'instar des Benzema, Kroos et Courtois, des footballeurs qui "respectent leurs coéquipiers." "Je comprends qu'il puisse danser, cela ne nous affecte pas et ne nous influence pas, mais il ne doit pas parler, insulter, vouloir nous discréditer ou manquer de respect aux autres joueurs", a-t-il complété.

Lors du match face à Majorque, Vinicius aurait chambré ses adversaires après son but. Selon Cadena Ser, le Brésilien aurait lancé "Vous êtes très mauvais, est-ce que vous croyez que vous allez gagner ?" Critiqué par certains, notamment Koke, le joueur du Real a aussi reçu des marques de soutien, principalement des Brésiliens.