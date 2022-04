Mercato: Benlamri résilie son contrat avec le Qatar SC

Le Qatar SC a annoncé dimanche la résiliation du contrat de son défenseur algérien Djamel Benlamri, qui s'était engagé pour deux ans en faveur du club de Doha l'été dernier.

C’est un nouvel échec pour Djamel Benlamri, dont l’expérience au Qatar a tourné court. Djamel Benlamri avait rejoint le Qatar SC l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais pour un contrat de deux ans. Le club de Doha a annoncé la résiliation de ce contrat, ce dimanche, sans en préciser les raisons. Après une expérience décevante chez les Gones où il n’a joué que six matchs, l’international algérien de 32 ans espérait relancer une carrière hachée par les blessures. Las, cette nouvelle aventure dans le Golfe Persique a pris fin rapidement, après seulement 19 matches disputés toutes compétitions confondues.

La piste d'un retour en Arabie saoudite évoquée

Auteur de trois buts et une passe décisive, Djamel Benlamri est désormais sans club. Un retour en Arabie saoudite est évoqué en Algérie pour l'ex-joueur de la JS Kabylie qui évoluait dans l'équipe saoudienne d'Al-Shabab Riyad avant de rejoindre l’OL. Ce n’est en tout cas pas avec la sélection qu’il pourra espérer retrouver le Qatar puisque les Fennecs ont été écartés du Mondial 2022 par le Cameroun le 29 mars dernier à Blida. Djamel Benlamri compte 29 sélections avec l’Algérie, avec laquelle il a remporté la Coupe d’Afrique des nations en 2019. Six mois plus tôt, un autre international algérien, Youcef Belaïli - aujourd'hui à Brest -, avait résilié son contrat avec le Qatar SC en pleine Coupe arabe.