OL-Bordeaux: les Lyonnais réagissent en collant une raclée aux Girondins, proches de la descente

Trois jours après la désillusion face à West Ham en Ligue Europa, Lyon a retrouvé (un peu) le sourire en s’imposant face à Bordeaux dans un climat pesant (6-1) ce dimanche en Ligue 1. Les Gones remontent à la 8e place et gardent l’infime l’espoir d’être européens en fin de saison. Pour les Girondins, la rechute est dure.

Une défaite à moitié pardonnée. 72 heures après la gifle reçue face à West Ham en Ligue Europa (0-3), l’OL s’est repris en championnat en balayant Bordeaux dans un Groupama Stadium bien silencieux (6-1) ce dimanche. Privés de ses ultras, qui ont boycotté la rencontre de la 32e journée de Ligue 1, les Gones ont puni les Girondins en quatorze minutes, chronomètre en main, pour fragiliser un peu plus la position des Bordelais, 19es du championnat.

Une efficacité retrouvée, le cadeau de Poussin

Pour sa 100e apparition sous le maillot lyonnais, Moussa Dembélé convertit la première occasion du match en reprenant parfaitement de la tête un centre de Malo Gusto (1-0, 20e). Une réussite maximale pour l’OL et son attaquant, privés de nombreux joueurs avant le coup d’envoi. Si la rencontre est loin d’être emballante, Gaëtan Poussin se charge de tuer le suspense sur une énorme bourde. Le portier bordelais manque complètement son dégagement et offre le deuxième but lyonnais à Karl Toko Ekambi (2-0, 27e).

Un malheur n’arrivant jamais seul, Poussin manque sa sortie sur le troisième et Lucas Paqueta profite d’un énorme cafouillage pour faire le trou (3-0, 34e). Contrairement à jeudi, l’OL a su être réaliste (4 tirs cadrés) pour virer en tête à la pause.

77 buts encaissés, pire défense d’Europe

Le calvaire des Girondins ne met que dix secondes à se confirmer au retour des vestiaires, lorsque Romain Faivre envoie une frappe du droit dans la lucarne sur un service de Dembélé pour porter le score à 4-0 (46e). Malgré l’ampleur du score, Lyon continue d’attaquer. Si Henrique trouve le poteau dans la foulée, Toko Ekambi signe son doublé d’un subtil ballon piqué (5-0, 68e), quelques minutes après un but refusé à Dembélé.

Malgré une bonne entrée de Sekou Mara, buteur sur pénalty en fin de rencontre (5-1, 85e), Bordeaux repart du Groupama Stadium avec une nouvelle valise et reste la pire défense d’Europe (77 buts encaissés), en prenant un sixième et dernier but de Dembélé dans le temps additionnel (6-1, 90e+2). 19es du championnat, les hommes de David Guion ont désormais rendez-vous avec Saint-Étienne mercredi pour le match de la peur. De son côté, l’OL soigne sa différence de but et se replace à la 8e place, à sept points du podium, avant d'entamer une dernière ligne droite a priori abordable (Brest, Montpellier, OM, Metz, Nantes, Clermont).