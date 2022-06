Mercato: Bernardo Silva, le grand rêve de Xavi pour le Barça

En cas de vente de Frenkie De Jong cet été, possiblement à Manchester United, Xavi et le FC Barcelone chercheront à recruter Bernardo Silva selon Mundo Deportivo. L'entraîneur catalan rêve d'associer le milieu portugais à sa pépite Pedri.

Eté 2021. Lassé d’être sans cesse baladé entre le milieu et l’attaque, convaincu de ne plus être un titulaire indiscutable aux yeux de Pep Guardiola et surtout en manque de ses proches, restés au Portugal pendant la crise sanitaire, Bernardo Silva convoque une réunion avec ses dirigeants. Son souhait est simple : quitter Manchester City.

"Je me sentais seul à cette période en Angleterre et je n’étais pas heureux dans ma vie, racontera-t-il quelques mois plus tard au Times. Si tu n’es pas épanoui, tu ne fais pas ton travail aussi bien que tu pourrais le faire. J’étais bien physiquement mais si tu ne fais pas ton job avec le sourire, tu ne vas pas le faire correctement. J’ai eu une discussion avec le club parce que je n’étais pas content de ma vie ici, je voulais me rapprocher de ma famille." Annoncé un peu partout en Europe, et plus particulièrement en Liga, l’ancien Monégasque ne voit pourtant rien arriver.

Xavi veut l'associer à Pedri

Faute d’offre suffisante, son club fait le forcing pour le retenir et le convainc de rester. Un choix payant. Repositionné en numéro huit, il s’éclate à nouveau, retrouve de sa superbe en enchaînant les prestations XXL et ne quitte plus le onze de départ. Avec lui, Manchester City décroche la Premier League au bout du suspense et passe tout près de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Pourtant, rien n’aurait changé. A 27 ans, l’élégant milieu de terrain portugais serait toujours décidé à faire ses valises pour s’offrir un nouveau défi. Pour le plus grand plaisir du FC Barcelone.

Selon Mundo Deportivo, le faire venir cet été en cas de départ de Frenkie De Jong est aujourd’hui le grand rêve de Xavi. Fan du joueur, l’entraîneur catalan est convaincu qu’il pourrait former un milieu d’exception avec Pedri, capable d’atteindre le rayonnement du duo qu’il formait lui-même il y a quelques années avec Andrés Iniesta. Pour Xavi, Bernardo Silva a toutes les qualités pour comprendre sa philosophie et permettre à son équipe de passer un cap après une saison bouclée à la deuxième place de la Liga derrière le Real Madrid. Reste à convaincre les Skyblues.

Pep Guardiola lui aurait promis de ne pas s’opposer à son départ si City s’y retrouve financièrement. Et puis cette piste dépend toujours du dossier De Jong, courtisé par Manchester United mais encore loin d'être parti de Barcelone.