Mercato: Besiktas recale publiquement Sergio Ramos pour des "désaccords financiers"

Après Séville et le club mexicain d'America, Besiktas a aussi publiquement recalé Sergio Ramos lors de ce mercato estival. Intéressés, les dirigeants turcs ont renoncé à cette piste en raison des prétentions salariales de l'ancien défenseur du PSG, actuellement libre de tout contrat.

Une piste s'envole pour Sergio Ramos. Sans club depuis son départ du PSG à l'issue de la saison dernière, le défenseur de 37 ans n'a pas encore rebondi. Annoncé proche de Besiktas, le club turc a tenu à communiquer sur la situation ce lundi soir pour confirmer que l'arrivée de l'Espagnol n'aura pas lieu.

Besiktas en a profité aussi pour réagir à des rumeurs sur Talisca, l'attaquant brésilien évoluant à Al-Nassr. "Talisca et Sergio Ramos, des footballeurs à succès qui occupent une place importante sur le marché mondial du football grâce à leurs qualités, que chaque club, chaque président et chaque manager aimeraient voir dans son équipe, ont également été à l'ordre du jour des transferts de notre club", ont confirmé les dirigeants dans un communiqué.

"En conséquence, Anderson Talisca et son club, ainsi que Sergio Ramos ont été contactés et les négociations, qui ont été menées dans le meilleur intérêt de notre club, ont été interrompues en raison de désaccords sur des questions financières, a assumé Besiktas. Nous soumettons respectueusement cette décision à l'information du public et de nos supporters."

D'autres clubs ont déjàr recalé Sergio Ramos

Initialement, Sergio Ramos aurait aimé retourner à Séville, au sein de son club formateur. Mais le président andalou a confirmé que l'ancien joueur du Real Madrid n'a jamais été une option lors de ce mercato. Le club mexicain d'America s'était manifesté de son côté mais a fini par se retirer en raison des prétentions salariales du joueur.

Courtisé par l'Arabie saoudite, Sergio Ramos aimerait poursuivre sa carrière en Europe et continuer à jouer la Ligue des champions selon la presse espagnole. Le champion du monde 2010 continue en tout cas de s'entretenir physiquement. La MLS, où des joueurs libres peuvent s'engager jusqu'au 13 septembre, est aussi une option.

Officiellement libre depuis le 1er juillet après deux saisons au PSG, Sergio Ramos avait vécu un exercice 2021/2022 compliqué en raison des blessures. Le quadruple vainqueur de la Ligue des champions reste sur une saison plus convaincante à 45 matchs disputés toutes compétitions confondues.