Mercato: sans club depuis son départ du PSG, Sergio Ramos intéresse la Major League Soccer

Un mois après la fin de son aventure au PSG, qui n’a pas renouvelé son contrat, Sergio Ramos (37 ans) continue de s’entretenir en espérant un nouveau challenge. L’Espagnol pourrait poursuivre sa riche carrière aux Etats-Unis.

Hormis quelques instants de détente, Sergio Ramos (37 ans) documente allègrement son été très sportif sur les réseaux sociaux. L’Espagnol est libre depuis la fin de son aventure au PSG le 30 juin dernier. Arrivé en 2021 dans la capitale française, l’ancienne légende du Real Madrid sortait pourtant d’une saison plutôt chargée (45 matchs, 4 buts) après un premier exercice davantage gâché par les blessures. Mais Paris a décidé de ne pas renouveler son contrat. Depuis, le champion du monde 2010 s’entretient à base d’exercices aussi intenses et réguliers, comme il le montre sur son compte Instagram.

Recalé par Séville, dans le viseur de la MLS

Une manière de rappeler sa volonté de poursuivre sa carrière et d’envoyer un message aux potentiels clubs intéressés. Cela ne lui a pas, pour le moment, ouvert les portes d’un nouveau challenge. Ramos s’était proposé de revenir au FC Séville, son club formateur. Mais les dirigeants andalous avaient rapidement fermé la porte à un retour. "Aujourd'hui, Sergio Ramos n'est pas une option, a déclaré José María del Nido Carrasco, vice-président du club de Séville. Il n'y a pas de discussion. C'est un grand joueur qui a grandi dans notre académie, mais aujourd'hui, il n'est pas une option pour Séville."

Selon As, Ramos a fait l’objet d’un léger intérêt de l’Arabie saoudite, sans vraiment de suite. La prochaine aventure de Ramos pourrait plutôt se dessiner du côté des États-Unis. Le journal espagnol cite la MLS comme "l’option la plus probable" pour le défenseur central. Son nom figure parmi les pistes des décideurs dans leur volonté de développer leur championnat dans le sillage des arrivées de Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba à l’Inter Miami.

La MLS chercherait à ne pas regrouper toutes les stars dans une seule et même équipe pour garantir une certaine équité. As cite le Los Angeles FC, ancienne équipe de Gareth Bale, comme possible destination. Aucune offre concrète n’a été formulée pour le moment par l’équipe où il pourrait êtra associé à l’Italien Giorgio Chiellini en charnière.