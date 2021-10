Mercato: Beye confirmé comme entraîneur du Red Star?

Nommé en septembre pour assurer l’intérim sur le banc du Red Star après l’éviction de Vincent Bordot, Habib Beye (43 ans) pourrait être confirmé après les résultats encourageants décrochés par l’équipe depuis sa nomination.

Un intérim parti pour durer? Habib Beye (qui aura 44 ans le 19 octobre) pourrait poursuivre plus longtemps que prévu sa mission sur le banc du Red Star. L’ancien défenseur de Marseille a été promu entraîneur intérimaire après l’éviction de Vincent Bordot le 13 septembre dernier. Et ce changement paie avec deux victoires, un nul et une défaite en quatre matchs. Quinzième de National au moment de son arrivée, le club francilien a gagné cinq places, grâce notamment à une attaque en feu (12 buts lors des trois derniers matchs, dont un 6-0 à Avranches).

Une amende par match jusqu’à la fin de la saison?

Selon L’Equipe, les dirigeants aimeraient prolonger l’aventure de Beye sur le banc. Seul problème, l’ancien international sénégalais ne dispose pas encore du BEPF (Brevet d'entraîneur de football professionnel), diplôme qu’il passe actuellement et qui est requis par le règlement pour chaque rencontre de championnat. Le club s’expose donc à une amende de 3.000 euros par match et d’un délai d’un mois pour se mettre en conformité. Or, celui-ci arrive bientôt à terme.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Selon L’Equipe, le Red Star a demandé une dérogation à la Fédération française de football (FFF), qui sera examinée jeudi. Si elle était accordée, le club de Seine-Saint-Denis pourrait payer l’amende jusqu’à la fin de la saison. Les dirigeants franciliens ont étudié plusieurs pistes pour trouver un nouvel entraîneur, sans succès pour l’instant.

Beye ne se voyait pas comme numéro un

Au moment de sa prise de fonction, Beye confiait la difficulté pour lui de concilier son rôle d’entraîneur et sa formation pour obtenir le BEPF. "Quand vous êtes numéro 1 dans un club, vous devez être à 200 % au service de votre équipe, expliquait-il après la défaite à Villefranche-sur-Saône (0-1) le 17 septembre. En étant plusieurs semaines en formation à Clairefontaine, il serait difficile d'assumer cette responsabilité. Encore une fois, ce n'est pas le moment." En attendant, Beye sera vraisemblablement sur le banc dimanche lors du 5e tour de Coupe de France face à Chambourcy (D3).